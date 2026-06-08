Nonostante le voci che lo accostano alla squadra di Rotterdam, l'ex allenatore del Crystal Palace ha in mente solo il Diavolo
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In casa Milan mancano ancora diverse figure tra amministratore delegato, direttore sportivo ed allenatore e l'obiettivo per quest'ultimo ruolo risponde al nome di Oliver Glasner. L'austriaco, infatti, con la vittoria della Conference League ha terminato la sua esperienza inglese con il Crystal Palace ed è finito nel mirino di diverse squadre. Tra queste, spiccano i rossoneri che hanno già avuto modo di parlare con il tecnico. Tuttavia, nelle ultime ore ha iniziato a circolare un rumor che vede l'austriaco accostato al Feyenoord ma l'ex allenatore delle Eagles ha altre priorità.
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Nonostante le voci sul Feyenoord, la priorità di Glasner è il MilanNelle ultime ore, diverse fonti giornalistiche hanno riportato che il Feyenoord, squadra che milita in Eredivisie, sta cercando un nuovo allenatore. Infatti, il club di Rotterdam ha deciso di esonerare l'ex attaccante di Arsenal e Manchester United Robin van Persie e vuole sulla propria panchina un nome importante. Ecco che viene accostato il nome di Glasner alla panchina della squadra olandese. Tuttavia, il tecnico che ha permesso al Crystal Palace vincere i primi tre trofei della sua storia (FA Cup, Community Shield e Conference League) ha in mente altre priorità.
Infatti, sul proprio canale WhatsApp i noti esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno riportato che l'austriaco considera il Milan una priorità. Allo stesso modo, i rossoneri hanno come obiettivo principale per la panchina l'ex allenatore del Crystal Palace. Glasner è in attesa di un feedback da parte del club che ha sede in via Aldo Rossi e soltanto in seguito potrebbe valutare le offerte di altre squadre.
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