Il Como è la vera e propria rivelazione dell'ultima stagione di calcio europeo. La squadra di Cesc Fabregas ha ottenuto una storica qualificazione alla Champions League e adesso tutti sono curiosi di vedere come se la caveranno i Lariani nel loro esordio nell'Europa dei grandi. Nel frattempo, il club lombardo ha confermato la seconda edizione della Como Cup, torneo che questa volta vedrà ben sei squadre partecipanti dopo l'entrata nell'ultima ora di due top club: Villarreal e Crystal Palace.

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Como Cup, il torneo si fa ancora più eccitante: ci saranno anche Villarreal e Crystal Palace

Dopo l'esordio della scorsa estate, il Como ha deciso di confermare la seconda edizione della Como Cup e questa volta ci sarà un'importante novità. Se infatti l'anno scorso i club partecipanti erano tre (Como,), questa estate saranno ben sei. Oltre alla squadra di Cesc Fabregas, il torneo vedrà la presenza anche di Al-Ula (Arabia Saudita), Crystal Palace (Inghilterra), FC Famalicao (Portogallo), Lens (Francia) e Villarreal (Spagna). I sottomarini gialli e i neo campioni della Conference League sono state le ultime ad aggiungersi, rendendo dunque il torneo ancora più eccitante.

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La competizione, come ricordiamo, vedrà una serie di amichevoli tra le sei squadre partecipanti e alla fine le ultime due si contenderanno il trofeo nella finale. Luogo del torneo, ovviamente, sarà il Giuseppe Sinigaglia. Non è ancora invece stata stabilità la data in cui si svolgerà la competizione. Come anche l'orario. Aggiornamenti che, come comunicato dal club lariano, arriveranno nei prossimi giorni.

LIPSIA, GERMANIA - 27 MAGGIO: Daniel Munoz del Crystal Palace festeggia con il trofeo della UEFA Conference League dopo la vittoria della sua squadra nella finale della UEFA Conference League 2026 tra Crystal Palace FC e Rayo Vallecano de Madrid alla Football Arena Leipzig il 27 maggio 2026 a Lipsia, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

L'Al-Ula è reduce dal quarto posto ottenuto nella Saudi First Division (seconda divisione del calcio arabo), mentre il Lens è fresco vincitore della Coppa di Francia e ad agosto sfiderà il PSG nella finale di Supercoppa nazionale. Il Famalicao è stata la sorpresa del campionato portoghese, avendo chiuso la stagione con un incredibile quinto posto, mentre il Villarreal ha dato poco ingaggiato sulla panchina Inigo Perez al posto di Marcelino. Per chiudere, come accennato, il Crystal Palace ha vinto l'ultima edizione della Conference League ma l'anno prossimo non ci sarà Oliver Glasner a guidare le Eagles.

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