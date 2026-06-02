Il DS del Como Ludi commenta la qualificazione in Champions, confermando Fabregas in panchina e svelando le strategie sul mercato italiano
Como, il discorso da brividi di Fabregas dopo il piazzamento Champions
La straordinaria qualificazione in Champions League del Como ha sorpreso tutti. Ma il direttore sportivo Carlalberto Ludi ci ha tenuto a mettere i puntini sulle i ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "Il nostro Como è stato definito un miracolo ma non sono d'accordo perché c'è qualità, competenza, sacrificio, lavoro duro, cultura". Il dirigente rivela poi un interessante retroscena sulla cavalcata trionfale guidata dal tecnico lariano: "Fabregas ha nascosto le sue carte durante la stagione, a gennaio ci siamo detti che si poteva entrare in Europa e avevamo una grande occasione. Non avevamo l'assillo di dovercela fare per forza ma sapevamo che poteva essere l'anno giusto e così è stato".
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Le strategie di mercato e la linea sui giovani azzurriIl salto in Europa impone riflessioni profonde sul calciomercato. Sulla possibilità di acquistare giocatori italiani, Ludi fa estrema chiarezza: "Il mercato italiano lo stiamo sondando così come negli anni passati, con qualche operazione purtroppo non di particolare successo. Le regole UEFA ci impongono di guardarlo con molta più attenzione ma non vogliamo discostarci dalla nostra metodologia e dal nostro stile di gioco solo per forzare acquisti sul mercato interno". La linea estera non è preclusa: "Se troveremo all'estero i giocatori per noi funzionali, continueremo con la stessa linea mentre stiamo lavorando al contrario nel settore giovanile: stiamo cercando di prendere talenti italiani, in modo tale che la squadra del domani possa essere costruita da giocatori che riconoscono il nostro calcio e provengano dall'interno".
La conferma totale sulla panchina di Cesc FabregasNessun dubbio, infine, su chi sarà il condottiero del Como nella prossima avventura europea. La conferma di Cesc Fabregas è totale e blindata e il direttore sportivo spazza via ogni remora sul futuro dell'allenatore spagnolo con parole inequivocabili: "L'anno scorso è stato già fatto un passo avanti molto importante e Cesc si è già espresso. Sappiamo che il nostro percorso andrà avanti insieme, è contentissimo e ne siamo orgogliosi".
COMO IS IN CHAMPIONS LEAGUE FOR THE FIRST TIME EVER!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/R91ELn1uyu— Como1907 (@Como_1907) May 24, 2026
A rendere ancora più solido e inattaccabile il legame tra il club lariano e l'ex centrocampista del Barcellona c'è un accordo formale già ben strutturato, come precisato dallo stesso diesse in chiusura del suo intervento radiofonico: "Il contratto è ancora in essere, ha altri due anni".
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