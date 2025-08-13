Secondo l'accusa i debiti risalirebbero dal periodo compreso tra novembre 2018 e ottobre 2020. L'ex ala del Liverpool dovrà nuovamente rispondere all'accusa di bancarotta.

Mattia Celio Redattore 13 agosto - 10:43

Guai in vista per la leggenda del calcio inglese John Barnes. L'ex centrocampista di Watford e Liverpool è chiamato a giocare una partita molto più delicata di quella sul campo di calcio. Come riporta il quotidiano The Sun, infatti, l'ex ala dei Reds deve affrontare una nuova minaccia di bancarotta dopo aver accumulato più di 1,5 milioni di sterline di debiti non pagati.

John Barnes, accusato di bancarotta. (Photo by Yu Chun Christopher Wong/Getty Images for Liverpool FC)

Inghilterra, nuova minaccia di bancarotta per John Barnes: debiti da 1,5 milioni di sterline — John Barnes non sta certamente vivendo un momento felice. L'ex centrocampista del Liverpool, come riporta The Sun, potrebbe essere colpito ancora una volta da una causa di bancarotta dopo che l'HMRC ha presentato oggi una petizione all'Alta Corte. Il classe '63, come ricordiamo, era già stato bandito l'anno scorso dall'incarico di direttore di una società dopo che è stato rivelato che la sua società di media non aveva pagato più di 100.000 sterline di imposta sulle società e IVA nel periodo tra l'agosto 2018 e il gennaio 2020.

Secondo il quotidiano inglese, la richiesta sarebbe stata presentata quasi due mesi dopo che è emerso che Barnes aveva accumulato più di 1,5 milioni di sterline di debiti con la sua società di media, la John Barnes Media Limited, di cui quasi 800.000 sterline dovuti all'HMRC. In base all'ultimo rapporto dei liquidatori, l'ex centrocampista deve all'HMRC 776.878 sterline di IVA, NI e PAYE. Inoltre, doveva anche ai creditori chirografari 461.849 sterline, un prestito agli amministratori del valore di £ 226.000 e costi dei liquidatori di £ 56.535.

Mike Smith, investigatore capo presso l'Insolvency Service, ha dichiarato: "John Barnes aveva il dovere legale di garantire che la sua azienda pagasse l'importo corretto dell'imposta sulle società e dell'IVA. Invece, non ha pagato alcuna imposta tra novembre 2018 e ottobre 2020, nonostante abbia ricevuto guadagni di oltre 400.000 sterline". Tra novembre 2018 e ottobre 2020 (il periodo in cui sono stati accumulati quasi 200.000 sterline di debito non pagato nei confronti dell'HMRC), la società aveva registrato un fatturato di 441.798 sterline. La risposta della leggenda inglese dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il quotidiano The Sun, infatti, avrebbe contattato l'ex numero 11 per un'intervista relativa all'attuale situazione.