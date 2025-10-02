5 vittorie su 5 in questo inizio di campionato per i campioni in carica che giocheranno contro l'Eintracht in un match tutt'altro che semplice. Ecco come vedere la partita in streaming gratis.

Redazione Derby Derby Derby 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 21:46)

Terminata la tre giorni di coppe europee eccoci a parlare dei principali campionati del vecchio continente. Il big match della Bundesliga è senza dubbio quello tra l'Eintracht Francoforte e il Bayern Monaco in programma sabato 4 ottobre alle ore 18,30. Con Bet365 puoi seguire Osasuna-Getafe GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Francoforte-Bayern in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Francoforte-Bayern è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere così subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la Bundesliga e in particolare la sfida del Deutsche Bank Park di Francoforte direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Puoi quindi optare per la registrazione ora su Bet365, attivando il tuo conto per guardare gratis Francoforte-Bayern in diretta live. Un ltro modo per vedere la partita è diretta tv su Sky Sport.

Francoforte-Bayern, il momento dei due team — I padroni di casa sono quarti in classifica con 9 punti sui 15 totali con un ruolino di marcia di 3 vittorie e 2 sconfitte. I rossoneri sono la squadra più spettacolare del campionato visto che finora hanno segnato la bellezza di 17 reti ma ne hanno subiti ben 13. Emblematico il successo per 6-4 in casa del Gladbach in un match storico giocato settimana scorsa. Dall'altra parte troviamo i campioni in carica del Bayern Monaco, unica formazione a punteggio pieno.

I bavaresi vantano anche il miglior attacco con 22 goal all'attivo e la difesa meno battuta con 3 reti al passivo. Nello scorso weekend la squadra ha demolito 4-0 il Brema. Nel midweek di Champions risultati agli antipodi per le due formazioni: Francoforte ko 5-1 al Wanda Metropolitano contro l'Atletico mentre il Bayern ha vinto con lo stesso risultato la sua trasferta contro il Pafos. Nelle ultime 3 stagioni goal e spettacolo nei 4 scontri diretti con ben 19 goal totali.

Probabili formazioni Francoforte-Bayern — Padroni di casa con l'unico out di Kristensen, ospiti invece con una lunga lista di out: Davies, Ito, Musiala, Stanisic e Urbig.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-5-1) - Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Doan, Chaibi, Shkiri, Uzun, Knauff. All. Toppmoller.

BAYERN MONACO (4-2-3-1) - Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Goretzka, Bischof; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. All. Kompany.