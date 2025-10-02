Atalanta-Como: due squadre nuove, come l’Odissey targata Nolan

La partita di Serie A paragonata a un'opera futura che sicuramente farà la storia del cinema, scrivere la storia è anche l'obbiettivo di queste due nuove squadre

Giorgio Abbratozzato 2 ottobre - 09:21

Atalanta e Como sono due squadre che in questa annata calcistica ancora non hanno espresso tutto il loro potenziale, ma hanno mostrato sprazzi di talento e qualità altissimi. Un po' come The Odissey, il prossimo grande film di Christopher Nolan. Nei mesi scorsi un breve teaser, proiettato prima di Jurassic Park, ha già acceso la fantasia dei fan di cinema in tutto il mondo.

Il film di Nolan, proprio come le due squadre lombarde, è ancora in fase di costruzione e il meglio deve ancora arrivare.

Tom Holland come Nico Paz del Como, due carriere in ascesa — Nel teaser si può vedere la conferma ufficiale, Spider Man interpreterà Telemaco nel nuovo film di Nolan! Sarà Tom Holland a recitare uno dei ruoli principali.

In questo intreccio calcistico-cinematografico, il giovane attore trova il suo corrispettivo non sul grande schermo, ma nei 68x105 metri di gioco, in un argentino nato a Santa Cruz de Tenerife. L’attore protagonista del Como porta il numero dieci e il suo nome riecheggia ogni volta che segna al Sinigaglia: Nico Paz, stella ormai consolidata dei lariani. Per ora siamo già a quota 3 gol e 3 assist in campionato per l'argentino,

Dalla storia del calcio a quella del cinema: sia Fabregas che Nolan vogliono vincere ancora — Fabregas è sempre stato considerato un fenomeno: giocava a un ritmo e con una visione del gioco fuori dal comune. Non eccelleva per fisico, ma per intelligenza tattica. Il manifesto della sua carriera è probabilmente la finale dell’Europeo 2012, vinta 4-0 contro l’Italia, dove giocò da falso nueve nel 4-3-3 della Spagna. Quella sera la Roja dominò in lungo e in largo, e l’Italia sembrava non vedere mai il pallone. La capacità di Fabregas di legare i reparti e incidere con movimenti, giocate brevi e passaggi vincenti è davvero unica. Le abilità da allenatore le sta dimostrando già nei suoi primi anni da allenatore del Como, che quest'anno punta a migliorare il decimo posto dello scorso.

Se si parla di genialità, Nolan non ha nulla da invidiare a nessuno. Come lo spagnolo, possiede una mente fuori dal comune e un modo di pensare che sfida la norma. Basta guardare i suoi film; Inception, Oppenheimer, Interstellar, Il Cavaliere Oscuro, Tenet..... per comprendere il genio. Un regista capace di dare tutto e, allo stesso tempo, di sorprendere e destabilizzare lo spettatore in pochi minuti. I film di Nolan rappresentano un genere a sé nella storia del cinema, e raccontare tutti i premi che ha conquistato richiederebbe un libro intero.

Entrambi, Fabregas e Nolan, sono geni senza tempo, con capacità superiori alla media, e il mondo attende con curiosità di scoprire cosa ci riserveranno nelle loro prossime imprese: due maestri della regia, uno sul set e uno sul campo.

Juric come Ulisse, le storie dei due personaggi — Ulisse, re di Itaca, è celebre per la sua resilienza: dopo la guerra di Troia affronta mille ostacoli nel lungo viaggio di ritorno, dimostrando astuzia, determinazione e capacità di superare ogni difficoltà. Molto probabilmente nel film di Nolan sarà interpretato da Matt Damon, anche lui come attore si è dovuto ricostruire molte volte nell'arco della sua carriera sul grande schermo interpretando ruoli iconici e sempre nuovi.

Ivan Jurić ha mostrato una resilienza simile nel mondo del calcio. Da calciatore ha saputo distinguersi in squadre di medio livello, reinventandosi poi da allenatore con risultati sorprendenti, come a Verona.

Anche le esperienze negative, come le difficoltà in Premier League con il Southampton o a Roma, non hanno fermato il tecnico croato. Ora all’Atalanta ha l’opportunità di confermare la sua capacità di emergere e dimostrare che, partendo anche da contesti non privilegiati, la determinazione e l’ingegno possono portare a grandi traguardi.

Come Ulisse, anche Jurić incarna la perseveranza e la capacità di affrontare sfide continue, lasciando il segno con le sue imprese.