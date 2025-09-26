Juventus-Atalanta, ecco la formazione coi top players dei due club

Mettendo insieme i migliori giocatori bianconeri e nerazzurri, verrebbe fuori una formazione piena di qualità e talento

Jacopo del Monaco 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 21:02)

Domani inizierà la quinta giornata della Serie A ed uno degli anticipi in programma metterà di fronte Juventus ed Atalanta. Il big match tra le due squadre, allenate rispettivamente da Igor Tudor ed Ivan Jurić, inizierà alle ore 18:00 di domani, sabato 27 settembre, presso l'Allianz Stadium. In vista di questa grande sfida, vi proponiamo una formazione coi migliori giocatori delle dei due club.

Juventus-Atalanta, formazione remix: modulo e difesa — Per questa top 11 che unisce bianconeri e nerazzurri, abbiamo scelto il 3-4-2-1, modulo familiare ai tecnici delle due squadre. In porta è stato difficile scegliere, ma alla fine schieriamo Marco Carnesecchi, che negli ultimi anni ha messo in mostra il tuo talento tra i pali ed in questa stagione ha già parato due rigori a Barcola del Psg e Zapata del Torino. Il primo dei tre difensori centrali è connazionale nonché compagno di squadra del portiere scelto: Giorgio Scalvini, classe 2003 che dispone di buona tecnica, doti fisiche ed anche pericolosità in fase offensiva.

A fargli compagnia ci sono due bianconeri come Pierre Kalulu e Bremer. Il primo può essere schierato anche come esterno destro di centrocampo, ma per quella posizione è stato scelto un altro giocatore. Il difensore francese ha buona velocità e resistenza nei contrasti. Il suo compagno di reparto brasiliano, invece, è uno dei centrali più forti del nostro campionato e dispone di ottima forza fisica, senso della posizione, abilità nel gioco aereo ed è anche veloce.

I quattro centrocampisti — Il centrocampo della nostra top 11 lo dividiamo perfettamente a metà tra la Vecchia Signora e la Dea. Nel ruolo di esterno destro schieriamo Raoul Bellanova, ex Milan ed Inter con buonissima velocità, abilità nel dribbling e nei cross quando si tratta di attaccare. Il primo dei due centrocampisti centrali è Éderson, un 'tuttocampista' estremamente dinamico e dotato di ottime qualità tecniche, resistenza fisica, velocità e capacità di aiutare la squadra sia in fase difensiva che offensiva.

Al fianco del brasiliano classe 1999 andrà un figlio d'arte: Khéphren Thuram, il cui padre è l'ex difensore di Parma e Juventus Lilian. Il francese nato nel 2001 ha buone doti tecniche e dispone di buon tiro, forza fisica ed è ottimo in fase di accelerazione. Come esterno di sinistra schieriamo Andrea Cambiaso, il quale può giocare anche sulla fascia opposta. Classe 2000, è un calciatore con buonissime doti tecniche, velocità e propensione in fase offensiva, durante la quale aiuta fornendo assist ai suoi compagni di squadra.

I due trequartisti ed il centravanti — Sulla trequarti agiranno due calciatori pieni di qualità e talento. Il primo è Charles De Ketelaere, che dal suo arrivo a Bergamo ha messo in mostra le sua caratteristiche quali il senso del gol, il dribbling e le qualità a livello tattico. Al fianco del giocatore belga schieriamo quello che, attualmente, è il miglior giocatore della Juve nonché uno dei migliori giovani in Europa: Kenan Yildiz. Turco classe 2005, sa calciare con entrambi i piedi, ha ottima velocità, dribbling e nel suo repertorio ha il tiro dalla distanza.

Chiude il reparto offensivo e, quindi, la nostra top 11 di Juventus ed Atalanta Dušan Vlahović, che in quest'inizio di stagione ha già messo a referto 4 gol ed 1 assist. Nato nel 2000, il centravanti della Nazionale Serba ha una buonissima tecnica, forza fisica, potenza e precisione nel tiro, che gli consentono di calciare sia le punizioni che i rigori.