derbyderbyderby calcio italiano serie a Juventus-Atalanta, ecco la formazione coi top players dei due club

TOP XI

Juventus-Atalanta, ecco la formazione coi top players dei due club

Juventus Atalanta
Mettendo insieme i migliori giocatori bianconeri e nerazzurri, verrebbe fuori una formazione piena di qualità e talento
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Domani inizierà la quinta giornata della Serie A ed uno degli anticipi in programma metterà di fronte Juventus ed Atalanta. Il big match tra le due squadre, allenate rispettivamente da Igor Tudor ed Ivan Jurić, inizierà alle ore 18:00 di domani, sabato 27 settembre, presso l'Allianz Stadium. In vista di questa grande sfida, vi proponiamo una formazione coi migliori giocatori delle dei due club.

Juventus-Atalanta, formazione remix: modulo e difesa

—  

Per questa top 11 che unisce bianconeri e nerazzurri, abbiamo scelto il 3-4-2-1, modulo familiare ai tecnici delle due squadre. In porta è stato difficile scegliere, ma alla fine schieriamo Marco Carnesecchi, che negli ultimi anni ha messo in mostra il tuo talento tra i pali ed in questa stagione ha già parato due rigori a Barcola del Psg e Zapata del Torino. Il primo dei tre difensori centrali è connazionale nonché compagno di squadra del portiere scelto: Giorgio Scalvini, classe 2003 che dispone di buona tecnica, doti fisiche ed anche pericolosità in fase offensiva.

A fargli compagnia ci sono due bianconeri come Pierre Kalulu e Bremer. Il primo può essere schierato anche come esterno destro di centrocampo, ma per quella posizione è stato scelto un altro giocatore. Il difensore francese ha buona velocità e resistenza nei contrasti. Il suo compagno di reparto brasiliano, invece, è uno dei centrali più forti del nostro campionato e dispone di ottima forza fisica, senso della posizione, abilità nel gioco aereo ed è anche veloce.

I quattro centrocampisti

—  

Il centrocampo della nostra top 11 lo dividiamo perfettamente a metà tra la Vecchia Signora e la Dea. Nel ruolo di esterno destro schieriamo Raoul Bellanova, ex Milan ed Inter con buonissima velocità, abilità nel dribbling e nei cross quando si tratta di attaccare. Il primo dei due centrocampisti centrali è Éderson, un 'tuttocampista' estremamente dinamico e dotato di ottime qualità tecniche, resistenza fisica, velocità e capacità di aiutare la squadra sia in fase difensiva che offensiva.

Juventus-Atalanta, ecco la formazione coi top players dei due club- immagine 2
Bergamo, Italia - 24 agosto 2025: Raoul Bellanova durante la partita contro il Pisa. (Foto di Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Al fianco del brasiliano classe 1999 andrà un figlio d'arte: Khéphren Thuram, il cui padre è l'ex difensore di Parma e Juventus Lilian. Il francese nato nel 2001 ha buone doti tecniche e dispone di buon tiro, forza fisica ed è ottimo in fase di accelerazione. Come esterno di sinistra schieriamo Andrea Cambiaso, il quale può giocare anche sulla fascia opposta. Classe 2000, è un calciatore con buonissime doti tecniche, velocità e propensione in fase offensiva, durante la quale aiuta fornendo assist ai suoi compagni di squadra.

I due trequartisti ed il centravanti

—  

Sulla trequarti agiranno due calciatori pieni di qualità e talento. Il primo è Charles De Ketelaere, che dal suo arrivo a Bergamo ha messo in mostra le sua caratteristiche quali il senso del gol, il dribbling e le qualità a livello tattico. Al fianco del giocatore belga schieriamo quello che, attualmente, è il miglior giocatore della Juve nonché uno dei migliori giovani in Europa: Kenan Yildiz. Turco classe 2005, sa calciare con entrambi i piedi, ha ottima velocità, dribbling e nel suo repertorio ha il tiro dalla distanza.

Juventus-Atalanta, ecco la formazione coi top players dei due club- immagine 3
TURIN, ITALY - SEPTEMBER 16: Dušan Vlahović esulta dopo la rete contro il Borussia Dortmund. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Chiude il reparto offensivo e, quindi, la nostra top 11 di Juventus ed Atalanta Dušan Vlahović, che in quest'inizio di stagione ha già messo a referto 4 gol ed 1 assist. Nato nel 2000, il centravanti della Nazionale Serba ha una buonissima tecnica, forza fisica, potenza e precisione nel tiro, che gli consentono di calciare sia le punizioni che i rigori.

Leggi anche
Nicola prima di Como-Cremonese: “Vogliamo crescere ancora”
Como, da Morata a Fabregas: l’etimologia dei cognomi della Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA