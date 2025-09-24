derbyderbyderby calcio italiano Milan, quanti francesi in gol in Coppa Italia? Nkunku è solo l’ottavo. La lista completa

Coppa Italia

Milan, quanti francesi in gol in Coppa Italia? Nkunku è solo l’ottavo. La lista completa

Soltanto otto calciatori francesi hanno segnato con la maglia del Milan in Coppa Italia. Li ricordi tutti?
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Milan, quanti francesi in gol in Coppa Italia? Nkunku è solo l’ottavo. La lista completa- immagine 2

Ieri il Milan ha battuto il Lecce in Coppa Italia: un netto 3-0, una sentenza senz'appello. Ad iscriversi alla lista dei marcatori sono stati Giménez, Pulisić ed il nuovo acquisto Christopher Nkunku. L'ex attaccante del Chelsea è l'ottavo calciatore francese a segnare in Coppa Italia con la maglia del Milan, nonostante in tutta la sua storia se ne contino ben più di trenta, tra chi ha giocato almeno una partita ufficiale e chi no.

© RIPRODUZIONE RISERVATA