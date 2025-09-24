Ieri il Milan ha battuto il Lecce in Coppa Italia: un netto 3-0, una sentenza senz'appello. Ad iscriversi alla lista dei marcatori sono stati Giménez, Pulisić ed il nuovo acquisto Christopher Nkunku. L'ex attaccante del Chelsea è l'ottavo calciatore francese a segnare in Coppa Italia con la maglia del Milan, nonostante in tutta la sua storia se ne contino ben più di trenta, tra chi ha giocato almeno una partita ufficiale e chi no.