Il talento spagnolo Ramon ex difensore del Real Madrid, è rientrato in Spagna per la sua prima convocazione con la nazionale under-21 spagnola

Giammarco Probo 4 settembre - 16:16

Arrivato nella sessione estiva di calciomercato dal Real Madrid, Jacobo Ramon vuole prendersi a tutti i costi il Como, stupendo subito tutti. Il classe 2005 è uno dei giocatori chiave della squadra di Cesc Fabregas e della nazionale spagnola Under-21.

A soli 20 anni, il giovane difensore ha tutte le carte in regola e il talento per costruirsi un ottimo futuro. Ha appena chiuso un capitolo lungo ben dodici anni in Spagna per poi successivamente approdare in Italia ed essere allenato da uno dei tecnici più promettenti del calcio italiano, Cesc Fabregas. L'arrivo in Lombardia promette subito faville, in un club ed un progetto molto ambizioso che garantisce al classe 2005 minutaggio e soprattutto crescita, ragion per cui alla chiamata della squadra del lago ha detto subito sì.

L'intervista in Spagna al difensore Jacobo Ramon — Il difensore attuale del Como, ha fatto ritorno in Spagna durante la sosta delle nazionali per rispondere alla convocazione dell'Under 21 ed ha rilasciato delle dichiarazioni a MARCA in merito al suo primo grande impegno con la casacca iberica.

Il primo mese a Como e le impressioni sulla serie A

"Arriviamo da una sconfitta in una partita difficile, ma sono personalmente molto contento. Sono riuscito a guadagnare un po' di spazio e ho iniziato bene", ha dichiarato il calciatore, paragonando il calcio spagnolo a quello italiano. "Nel mio breve periodo qui, non posso dirti molto. Si dice che la Serie A sia un po' più fisica e posso confermarlo. Fabregas ha uno stile di gioco che noi cerchiamo di mettere in pratica in campo. A livello individuale, dice di divertirmi ed essere me stesso. Il progetto Como è super ambizioso. Non so se sogniamo l'Europa, ma cercheremo di arrivare il più in alto possibile".

L'addio al Real Madrid e gli insegnamenti in blancos

"È dura lasciare il Real. Ho passato tutta la vita qui e lascio i miei genitori, i miei amici e tutta la mia vita alle spalle. Non mi pento affatto della decisione che ho preso. È stata la mossa giusta perché sono molto felice al Como. Sono il giocatore e la persona che sono grazie al Real Madrid, gli sarò eternamente grato. Ne traggo tanti insegnamenti per il presente e il futuro. Il Madrid ha il miglior vivaio del mondo. Forse è il valore di non arrendersi mai e di andare sempre avanti. Le cose non sono mai facili, ma con duro lavoro e impegno si possono ottenere risultati positivi. Il Real Madrid è la squadra migliore del mondo. Quale bambino non vorrebbe giocare per il Real Madrid? Non ci penso in questo momento. Sono felice al Como e voglio dare il massimo", dichiara pensando alla sua esperienza molto lunga in Spagna.

Una nuova era con la nazionale Under 21

"L'Under 21 è una squadra importante; è un passo avanti rispetto alla nazionale maggiore. Con il nuovo allenatore (David Gordo), stiamo andando molto bene. Sta mettendo in pratica le sue idee e siamo un'ottima squadra. Ogni bambino sogna di giocare un Mondiale. So perfettamente che è molto difficile. È una sfida e darò tutto me stesso per cercare di realizzarla", termina Ramon.