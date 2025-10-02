Inter-Cremonese, le probabili formazioni del Derby lombardo e dove vedere il match in tv ed in diretta streaming

Enrico Pecci Redattore 2 ottobre - 18:41

, per le big di Serie A è subito tempo di tornare in campo per l'ultimo turno di campionato prima della seconda sosta stagionale per le Nazionali. L'Inter di Chivu affronterà la Cremonese a San Siro per proseguire la striscia di vittorie consecutive e continuare a scalare la classifica.

Inter-Cremonese, le probabili formazioni del Derby lombardo — L'Inter, dopo i due ko contro Udinese e Juventus, ha infilato quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League, riportandosi subito a ridosso della vetta della classifica in Serie A. La Cremonese di Davide Nicola, invece, torna a San Siro da imbattuta e memore del colpaccio contro il Milan di Allegri nella prima giornata. Chivu non avrà a disposizione Marcus Thuram, che tornerà direttamente dopo la sosta Nazionali: il favorito per affiancare Lautaro è al momento Bonny. Di seguito le probabili formazioni del match.

Inter (3-5-2): Martinez; Akanji; Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu.

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. All. Nicola.

Inter-Cremonese, streaming e dove vedere la partita — Inter-Cremonese è in programma sabato 4 ottobre 2025 alle ore 18:00. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Dazn: per vederlo in tv è necessario scaricare l'app di Dazn su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TimVision Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a Dazn 1 la gara sarà inoltre visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

La sfida di San Siro sarà disponibile anche in diretta streaming: è necessario scaricare l'app di Dazn su Pc, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di Dazn tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.