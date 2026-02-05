Hiljemark si presenta: “Il Pisa per me ha giocatori forti, non cambierò modulo”

Oscar Hiljemark si è presentato a stampa e tifosi da nuovo allenatore del Pisa. Dopo l'ufficialità ed i primi allenamenti, per il tecnico è già vigilia. Domani, in trasferta al Bentegodi di Verona, i toscani si giocheranno uno scontro salvezza quasi decisivo, ormai da dentro o fuori per le due squadra fanalino di coda in Serie A. "Sono molto orgoglioso di essere qua. Ho sentito un grande entusiasmo", ha esordito l'ex centrocampista del Palermo in conferenza stampa.