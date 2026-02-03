La notizia circolava da ore ma adesso è ufficiale: Oscar Hiljemark è il nuovo allenatore del Pisa. Lo svedese ha firmato con i neroazzurri un contratto fino al 2027. Arrivato in sostituzione di Alberto Gilardino, esonerato nella giornata di ieri, l'ex Genoa avrà il difficile compito di salvare i toscani dal baratro della Serie B. La salvezza è ancora possibile ma ora è davvero tempo di reagire.