Decisiva non solo la sconfitta di ieri contro il Sassuolo, ma anche l'andamento di questa stagione e l'attuale ultimo posto in classifica

Jacopo del Monaco 1 febbraio - 09:46

Nelle ultime ore, il Pisa ha deciso di sollevare dall'incarico di allenatore della Prima Squadra Alberto Gilardino. Arrivato in estate per prendere il posto del suo ex compagno di squadra ai tempi del Milan Filippo Inzaghi, il classe 1982 ha affrontato la sua seconda esperienza nella massima competizione nazionale dopo quella contro il Genoa. Anche il quel caso, l'ex attaccante ha terminato la sua esperienza con un esonero, arrivato nel mese di novembre del 2024.

La squadra toscana ha preso la decisione di esonerare Gilardino a causa dell'attuale ultima posizione in campionato e dei risultati negativi, visto che non vince dal 7 novembre contro la Cremonese. Il colpo di grazia è arrivato nella giornata di ieri, quando il club toscano ha ospitato il Sassuolo allenato da Fabio Grosso e ha perso 1-3. Con un comunicato ufficiale, i nerazzurri hanno ufficializzato l'addio dell'ex centravanti aggiungendo che nelle prossime ore verrà scelto il sostituto.

Pisa, esonerato Alberto Gilardino: il comunicato ufficiale — Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la squadra toscana ha ufficializzato l'esonero dell'ex attaccante nato nel 1982. In questo momento, il Pisa sta già lavorando per ingaggiare un sostituto. Secondo diverse fonti di calciomercato, infatti, il prossimo allenatore potrebbe essere Marco Giampaolo. Quest'ultimo, in passato, ha guidato squadra come Sampdoria, Milan, Torino e, durante la scorsa stagione, il Lecce. Di seguito, il comunicato ufficiale dei nerazzurri:

"Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra.

Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri.

Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra".