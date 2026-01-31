Il Sassuolo batte il Pisa 1-3 grazie alla rete di Berardi, tornato in campo in splendida forma dopo il lungo infortunio, seguita dall'autogol di Caracciolo, azione viziata ancora da un'iniziativa del numero 10 neroverde e il tergo gol di Kone. Il Pisa ha provato a reagire accorciando le distanze con l'ex Bologna Aebischer, ma è stata la formazione di Grosso a conquistare i tre punti. Sassuolo undicesima con 29 punti, Pisa sempre più in difficoltà in ultima posizione con 14 punti. Al termine del match, Fabio Grosso ha commentato il successo in conferenza stampa: "Ottima partita. Berardi? Lo conoscete meglio di me. È un giocatore determinante e ce lo teniamo stretto".