Italia

Sassuolo, Grosso presenta la sfida contro il Pisa: “Ci sono in palio punti pesanti”

Il tecnico neroverde domani se la vedrà con l'amico Alberto Gilardino in una partita che può valere molto per la stagione degli emiliani
Mattia Celio
Mattia Celio 

Sassuolo Grosso

Dopo l'importante vittoria sulla Cremonese, il Sassuolocerca continuità contro il Pisa. La squadra allenata da Fabio Grosso scenderà in campo contro i neroazzurri alla Cetilar Arena domani alle ore 15. Il successo contro i grigiorossi ha ridato un po' di fiato agli emiliano ed una nuova vittoria potrebbe lanciarli sempre più verso una salvezza tranquilla. Intanto l'ex campione del Mondo 2006 è intervenuto in conferenza stampa.

