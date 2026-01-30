Dopo l'importante vittoria sulla Cremonese, il Sassuolocerca continuità contro il Pisa. La squadra allenata da Fabio Grosso scenderà in campo contro i neroazzurri alla Cetilar Arena domani alle ore 15. Il successo contro i grigiorossi ha ridato un po' di fiato agli emiliano ed una nuova vittoria potrebbe lanciarli sempre più verso una salvezza tranquilla. Intanto l'ex campione del Mondo 2006 è intervenuto in conferenza stampa.
Sassuolo, Grosso presenta la sfida contro il Pisa: “Ci sono in palio punti pesanti”
Il tecnico neroverde domani se la vedrà con l'amico Alberto Gilardino in una partita che può valere molto per la stagione degli emiliani
