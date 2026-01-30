Pisa-Sassuolo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

I padroni di casa vogliono conquistare i tre punti per sperare ancora nella salvezza, mentre gli ospiti vanno a caccia della seconda vittoria di fila in A

Jacopo del Monaco 30 gennaio - 15:00

Un altro weekend di calcio sta per iniziare e tra gli incontri che andranno in scena figura anche quello tra il Pisa ed il Sassuolo e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 23 della Serie A. La partita avrà inizio alle ore 15:00 di domani presso l'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. All'andata, i due club hanno pareggiato 2-2: Matić e Thorstvedt per i neroverdi; Nzola e Meister per i nerazzurri.

Pisa-Sassuolo, dove vedere l'incontro — I nerazzurri hanno come obiettivo la conquista dei tre punti, per di più davanti al proprio pubblico, per continuare a lottare per la salvezza. Gli ospiti, dal canto loro, vogliono tornare a casa con i tre punti per ottenere la seconda vittoria di fila in campionato. L'anticipo di domani pomeriggio tra il Pisa ed il Sassuolo sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, esclusivamente sulla piattaforma DAZN.

La situazione delle due compagini — Attualmente, il Pisa allenato dall'ex attaccante Alberto Gilardino si trova all'ultimo posto in classifica con 14 punti totalizzati, gli stessi dell'Hellas Verona. Il club toscano non ottiene una vittoria in campionato dall'1-0 del 7 novembre contro la Cremonese. Negli ultimi cinque incontri della massima divisione nazionale, i nerazzurri hanno collezionato tre pareggi, di cui due per 1-1 contro Genoa ed Atalanta e l'altro contro l'Udinese (2-2), e due sconfitte contro il Como (0-3) fuori casa ed a San Siro contro l'Inter (6-2) dopo esser stati in vantaggio di due reti dopo ventitré minuti.

Il Sassuolo guidato dall'ex terzino Fabio Grosso, dal canto suo, occupa l'undicesima posizione avendo totalizzato 26 punti. Dopo il pareggio nel derby regionale contro il Parma (1-1) e ben tre sconfitte di fila contro Juventus (0-3), Roma (2-0) ed i Campioni d'Italia del Napoli (1-0), la compagine proveniente dall'Emilia Romagna ha vinto 1-0 contro la Cremonese, tornando così alla vittoria dopo un mese e mezzo, visto che l'ultima risaliva al 3-1 contro la Fiorentina del 6 dicembre.

Probabili formazioni — Per la squadra di casa non ci sarà lo squalificato Calabresi, mentre mancheranno per infortunio Cuadrado, Lusuardi, Vural, Denoon, Stengs ed Albiol. La presenza del portiere Semper è in dubbio. Gli unici ballottaggi riguardano Akinsamiro-Marin e Meister-Durosinmi. Per gli ospiti, invece, mancheranno Pieragnolo, Boloca e Candè. I ballottaggi sono: Berardi-Fadera e Thorstvedt-Lipani.

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Touré, Aebischer, Akinsamiro, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. Allenatore: Gilardino

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Doig; Koné, Matić, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso