Al Mapei Stadium il Sassuolo supera la Cremonese e torna al successo dopo l'ultimo successo casalingo contro la Fiorentina del 6 dicembre. A decidere l'incontro è l'ex Como, Alieu Fadera che dopo appena 3' manda in vantaggio i neroverdi. Il suo è l'unico gol del match che permette poi ai padroni di casa di raggiungere quota 26 punti e l'undicesimo posto in classifica. Per la Cremonese si tratta dell'ottava partita senza successi. Dopo che il direttore di gara ha indetto la parole fine sul match, Fabio Grosso, ha analizzato la vittoria contro la Cremonese di Nicola.