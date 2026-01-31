Torino-Lecce: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

31 gennaio 2026

Torino-Lecce si sfideranno in occasione della ventitreesima giornata di Serie A, domenica 1 febbraio presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 12:30. I padroni di casa vogliono riscattarsi dopo il pesante 6-0 sul campo del Como. Gli ospiti sono a caccia di punti per confermare quanto di buono fatto nel pareggio contro la Lazio e per continuare la propria corsa verso la salvezza. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Torino-Lecce, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Il momento delle due squadre — Il Torino vive un periodo di forma infelice. Si trova in quindicesima posizione con appena 23 punti conquistati in ventidue giornate di campionato. Inoltre, l'ultima vittoria in campionato è datata al 4 gennaio nella sfida sul campo del Verona. Poi da quel momento, fatta eccezione per il successo in Coppa Italia ai danni della Roma, la formazione di Baroni ha perso quattro partite consecutive, rispettivamente con Udinese, Atalanta, Roma e Como. Pertanto, vietato sbagliare per Vlasic e compagni.

Il Lecce invece occupa il diciassettesimo posto e vanta 18 punti a distanza ravvicinata dagli ultimi tre posti riservati alla retrocessione. I giallorossi arrivano dal pareggio casalingo contro la Lazio, ma precedentemente hanno rimediato le sconfitte con Roma, Parma, Inter e Milan, nonostante, contro le milanesi la formazione salentina abbia dimostrato di avere carattere e resistenza. La trasferta contro i granata quindi, diventa delicata in ottica salvezza, considerando anche che Pisa, Verona e Fiorentina sono distanti pochi punti.

Probabili formazioni di Torino-Lecce — Maripan centrale di difesa, IIkhan in mediana, mentre in attacco Baroni si affida alla coppia offensiva composta da Zapata e Adams. Di Francesco conferma Siebert al fianco di Tiago Gabriel, Ramadani in cabina di regia. In avanti ballottaggio tra Stulic e Cheddira, con il montenegrino leggermente in vantaggio.

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, IIkhan, Vlasic, Pedersen; Zapata, Adams. Allenatore: Marco Baroni

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco