Francia-Ucraina secondo l'Ai: come finisce il match per ChatGpt

QUALIFICAZIONI MONDIALI

Francia-Ucraina secondo l’Ai: come finisce il match per ChatGpt

Francia-Ucraina, la simulazione dell'Intelligenza Artificiale: ecco come finisce la partita delle qualificazioni Mondiali secondo ChatGpt.
Enrico Pecci
Enrico Pecci Redattore 

Primo giorno di qualificazioni Mondiali ed ultimi verdetti in arrivo anche nei gironi europei. Giovedì 13 novembre, alle ore 20:45, sarà protagonista anche la Francia di Deschamps vice campione del mondo in carica. I transalpini ospitano l'Ucraina, già certi di un posto al prossimo campionato Mondiale di giugno.

Francia-Ucraina, il percorso delle due squadre

Arrivati alla penultima giornata del Gruppo D delle Qualificazioni Mondiali 2026, la Francia si trova in una posizione dominante, capolista con 10 punti e ormai ad un passo dalla qualificazione diretta come prima nel girone. All'andata lo scontro diretto è terminato 2-0 in favore di Mbappé e compagni. I transalpini possono ottenere l'aritmetica del pass per il Mondiale 2026 con una vittoria o un pareggio al Parco dei Principi.

L'Ucraina, invece, è seconda in classifica con 7 punti, ed arriva a Parigi per provare ad agganciare la vetta e riaprire addirittura la lotta per il primo posto nel girone. La Nazionale è comunque in un'ottima posizione per accedere ai Playoff. I francesi non hanno ancora perso in questo Gruppo D, ma hanno pareggiato 2-2 sul campo dell'Islanda. La sconfitta più recente in casa è quella del 6 settembre 2024, quando l'Italia di Luciano Spalleti riuscì con la partita perfetta ad espugnare con il risultato di 1-3 il campo di Saint Denis in Nations League.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Francia-Ucraina qualificazioni Mondiali: il risultato simulato dall'Ai

Abbiamo chiesto una simulazione realistica del risultato a ChatGpt. Secondo l'Intelligenza Artificiale, la sfida di Parigi terminerà 2-1 in favore della Nazionale di Deschamps. Un match comunque aperto ed equilibrato, ma che vede i francesi favoriti tra le mura amiche del Parco dei Principi. L'Ucraina, però, vuole continuare a stupire in vista del Mondiale: il verdetto passa ora al campo.

Francia-Ucraina secondo l’Ai: come finisce il match per ChatGpt- immagine 2
Didier Deschamps, Ct della Nazionale Francese, alla guida della sua squadra in panchina (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)
