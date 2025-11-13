Primo giorno di qualificazioni Mondiali ed ultimi verdetti in arrivo anche nei gironi europei. Giovedì 13 novembre, alle ore 20:45, sarà protagonista anche la Francia di Deschamps vice campione del mondo in carica. I transalpini ospitano l'Ucraina, già certi di un posto al prossimo campionato Mondiale di giugno.
QUALIFICAZIONI MONDIALI
Francia-Ucraina secondo l’Ai: come finisce il match per ChatGpt
Francia-Ucraina, il percorso delle due squadre—
Arrivati alla penultima giornata del Gruppo D delle Qualificazioni Mondiali 2026, la Francia si trova in una posizione dominante, capolista con 10 punti e ormai ad un passo dalla qualificazione diretta come prima nel girone. All'andata lo scontro diretto è terminato 2-0 in favore di Mbappé e compagni. I transalpini possono ottenere l'aritmetica del pass per il Mondiale 2026 con una vittoria o un pareggio al Parco dei Principi.
L'Ucraina, invece, è seconda in classifica con 7 punti, ed arriva a Parigi per provare ad agganciare la vetta e riaprire addirittura la lotta per il primo posto nel girone. La Nazionale è comunque in un'ottima posizione per accedere ai Playoff. I francesi non hanno ancora perso in questo Gruppo D, ma hanno pareggiato 2-2 sul campo dell'Islanda. La sconfitta più recente in casa è quella del 6 settembre 2024, quando l'Italia di Luciano Spalleti riuscì con la partita perfetta ad espugnare con il risultato di 1-3 il campo di Saint Denis in Nations League.
Francia-Ucraina qualificazioni Mondiali: il risultato simulato dall'Ai—
Abbiamo chiesto una simulazione realistica del risultato a ChatGpt. Secondo l'Intelligenza Artificiale, la sfida di Parigi terminerà 2-1 in favore della Nazionale di Deschamps. Un match comunque aperto ed equilibrato, ma che vede i francesi favoriti tra le mura amiche del Parco dei Principi. L'Ucraina, però, vuole continuare a stupire in vista del Mondiale: il verdetto passa ora al campo.
