Francia-Ucraina secondo l’Ai: come finisce il match per ChatGpt

Arrivati alla penultima giornata del Gruppo D delle Qualificazioni Mondiali 2026, la Francia si trova in una posizione dominante, capolista con 10 punti e ormai ad un passo dalla qualificazione diretta come prima nel girone. All' andata lo scontro diretto è terminato 2-0 in favore di Mbappé e compagni. I transalpini possono ottenere l'aritmetica del pass per il Mondiale 2026 con una vittoria o un pareggio al Parco dei Principi.

L'Ucraina, invece, è seconda in classifica con 7 punti, ed arriva a Parigi per provare ad agganciare la vetta e riaprire addirittura la lotta per il primo posto nel girone. La Nazionale è comunque in un'ottima posizione per accedere ai Playoff. I francesi non hanno ancora perso in questo Gruppo D, ma hanno pareggiato 2-2 sul campo dell'Islanda. La sconfitta più recente in casa è quella del 6 settembre 2024, quando l'Italia di Luciano Spalleti riuscì con la partita perfetta ad espugnare con il risultato di 1-3 il campo di Saint Denis in Nations League.