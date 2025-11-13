I giocatori pronti a fare la differenza per la nazionale di Mbappé e compagni, insieme a un richiamo a chi in passato ha già lasciato il segno.

Giorgio Abbratozzato 13 novembre - 13:18

La Francia arriva alla partita contro l'Ucraina con 10 punti e basterà una vittoria stasera per assicurarsi la qualificazione ai Mondiali. La Francia ha una panchina piena di campioni che sarebbero titolari in molte altre nazionali. Oggi vediamo chi potrà decidere la partita, ma la storia della Francia è piena anche di campioni costretti a guardare dalla panchina.

Francia, 11 da sogno e una panchina stellare contro l'Ucraina — La partita di stasera può risultare decisiva ai fini della qualificazione, i subentrati quando verranno chiamati in causa dovranno rispondere presente. La formazione titolare per il match dovrebbe disporsi con il 4-2-3-1: Maignan tra i pali, Theo Hernandez a sinistra, Saliba e Upamecano al centro della difesa, Koundé sulla destra. In mezzo al campo, spazio a due tra Camavinga, Kanté e Manu Koné, con il romanista favorito per una maglia da titolare. Sulla trequarti Olise agirà a destra, Barcola a sinistra e Cherki alle spalle di Mbappé, unico riferimento offensivo.

Le assenze pesano soprattutto in mediana, dove mancano Rabiot e Tchouameni, mentre in attacco sono out anche Marcus Thuram e Dembélé. La panchina di stasera sarà invece composta da: La panchina di stasera sarà invece composta da: Samba e Chevalier come riserve in porta; in difesa Lucas Digne, Lucas Hernández, Malo Gusto e Ibrahima Konaté. A centrocampo alternative di spessore come Zaire-Emery, Camavinga e Kanté, mentre in attacco Akliouche, Ekitike, Kolo Muani, Mateta e Nkunku garantiscono soluzioni diverse e qualità da inserire a gara in corso.

La panchina della Francia ha nomi di rilievo internazionale abituati a giocare nelle migliori squadre al mondo. La loro profondità è un punto di forza che Deschamps ha sempre sfruttato nell'arco della sua storia come ct della Francia.

La forza silenziosa della panchina francese — Gli episodi in qui la panchina francese ha avuto un impatto sulla partita sono davvero tanti.

Tornando indietro nel tempo solo di qualche mese, il 5 giugno 2025 la Francia giocava la semifinale di Nations League contro la Spagna. La nazionale di Deschamps è sotto 4 a 1 e al minuto 63 effettua tre cambi: Malo Gusto Cherki e Barcola. Il trequartista classe 2003 fa il suo esordio in nazionale e alla sua prima presenza stravolge la partita. dopo il 5-1 per la spagna è proprio il nuovo giocatore del Manchester City a cambiare la partita nonostante le 4 reti di differenza. Il numero 25 segna un goal, fornisce un assist a Kolo Muani anche lui subentrato e gioca 30 minuti cambiando il ritmo della partita, prendendo per mano la squadra.

Rayan Cherki non è uno sconosciuto, e non è un caso che il City abbia investito su di lui, ha trascorso la sua carriera al Lione prima del salto definitivo a Manchester. Il fatto che abbia dovuto aspettare fino a quest'estate per esordire con la nazionale francese è simbolo della profondità della rosa e della qualità che hanno molti giocatori che a volte non vengono nemmeno convocati.

Nel corso degli anni, moltissimi campioni hanno dovuto guardare le partite dalla panchina. Alcuni esempi sono Griezmann e Giroud nella semifinale dell’Europeo contro la Spagna. Nella sfida contro la Svizzera nel 2021 è toccato a Marcus Thuram, Maignan e Coman. Nella finale del Mondiale vinto nel 2018, Ousmane Dembélé e Thauvin sono rimasti in panchina per 120 minuti. Gli esempi sono tantissimi e si potrebbe parlare per giorni di una panchina che fa invidia a tutte le nazioni.