Un campione senza tempo, che mette il bene della squadra davanti ai suoi interessi personali

Federico Grimaldi 11 novembre - 20:30

Lionel Messi torna a parlare con il cuore in mano, tra nostalgia e futuro. In un’intervista concessa al quotidiano spagnolo Sport, la stella dell’Inter Miami ha raccontato il suo legame indissolubile con il Barcellona, il club che lo ha consacrato come leggenda mondiale. “Pensavo di chiudere la carriera lì, è stato strano andare via senza un vero addio”, ha ammesso l’argentino, ricordando con affetto la città e i tifosi blaugrana. Ma nelle sue parole c’è spazio anche per il futuro, con lo sguardo rivolto ai Mondiali del 2026: “Sono emozionato, ma non voglio essere un peso. Giocherò solo se mi sentirò al top”. Un messaggio di umiltà e consapevolezza da parte di un campione senza tempo.

La nostalgia di Barcellona e il pensiero ai Mondiali 2026: Messi si racconta — Lionel Messi continua a mostrare il legame profondo che lo unisce al Barcellona, club che lo ha reso una leggenda mondiale, pur vivendo oggi una nuova avventura all’Inter Miami. In un’intervista a Sport, la Pulga ha ricordato con emozione i giorni trascorsi in Catalogna, sottolineando quanto il club e la città abbiano plasmato non solo la sua carriera, ma anche la sua vita personale: “Tutto ciò che sono lo devo a Barcellona e al Barça. L’affetto dei tifosi è qualcosa di spettacolare, ogni messaggio o ricordo che arriva da lì mi emoziona profondamente”.

Messi ha poi raccontato la nostalgia per il Camp Nou e il desiderio di tornarci un giorno, confessando che lui e sua moglie parlano spesso della possibilità di vivere di nuovo a Barcellona. Ma nelle sue parole emerge anche la prudenza e la responsabilità nei confronti della Nazionale argentina: riguardo ai Mondiali 2026, Messi ha dichiarato di voler essere presente solo se potrà dare il massimo e non diventare un peso per la squadra. Questo equilibrio tra emozione, nostalgia e consapevolezza mostra ancora una volta la maturità di un campione che, nonostante i successi straordinari, rimane attento alle proprie condizioni fisiche e al bene del gruppo, dimostrando umiltà e professionalità, che solo le leggende possiedono.