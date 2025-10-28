Lionel Messi non ha ancora deciso se parteciperà ai Mondiali del 2026 con l’Argentina, ma la voglia di esserci è tanta. In un’intervista alla NBC, pochi giorni dopo il rinnovo con l’Inter Miami fino al 2028, la “Pulce” ha spiegato che valuterà la sua condizione fisica nel corso del prossimo anno, prima di prendere una decisione definitiva. "Sarebbe straordinario poter difendere il titolo", ha detto il capitano albiceleste, sottolineando quanto resti forte il legame con la Nazionale e il sogno di continuare a rappresentarla, anche a 39 anni.