Inter Miami, super doppietta di Messi e qualificazione alle semifinali di MLS

Una notte davvero magica per l' Inter Miami di Leo Messi che era chiamata ad affrontare nei quarti di finale di Easter Conference il Nashville SC. UN match casalingo abbordabile ma sicuramente non scontato: per conquistare il successo, serviva non solo una prestazione importante ma anche tanta concentrazione. Come sempre, il 10 argentino si è vestito da leader dentro e fuori dal campo siglando la doppietta personale, autore di una grande partita che ha trascinato i suoi verso il 4-0 finale. Si tratta della prima volta che l'Inter Miami arriva in semifinale della blasonata competizione, pronto già per la prossima sfida che regalerà il pass per la finale, contro il Cincinnati.

Verso la semifinale contro il Cincinnati

Anche il prossimo impegno contro il Cincinnati sarà tutt'altro che scontato per l'Inter Miami: la squadra avversaria infatti, è quasi una bestia nera per l'undici di Messi, con un ruolino di marcia alquanto particolare. Non solo gli avversari avranno il vantaggio di giocare in casa perché avanti in classifica nella stagione regolare ma, inoltre, non hanno mai perso contro l'Inter Miami in questa stagione, dopo aver perso e pareggiato le due partite in cui si sono affrontati. Ma a nulla servirà fare dei calcoli o pensare al passato: c'è da conquistare la finalissima e Leo Messi non vuole assolutamente fallire questo obiettivo comune.