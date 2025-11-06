Il capitano degli Aironi, fresco di rinnovo di contratto, ha ricevuto le chiavi della città di Miami e sabato sera la sfida decisiva contro il Nashville.

Mattia Celio Redattore 6 novembre - 11:40

La bacheca di Lionel Messi si arricchisce di un nuovo "trofeo". Ma questa volta non si tratta di un coppa. Il campione argentino, nelle ultime ore, ha infatti ricevuto le chiavi della città di Miami. Il riconoscimento gli è stato consegnato dal sindaco Francis Suarez mercoledì sera dopo aver parlato all'America Business Forum al Kaseya Center. Messi che, sabato sera, sarà impegnato nella sfida decisiva contro il Nashville.

Inter Miami, Messi riceve le chiavi della città: "Mi sento molto onorato" — Arrivato a Miami solo nel 2023, Lionel Messiha subito conquistato il cuore dei tifosi. E dell'intera città. Mercoledì sera, infatti, il numero 10 dell'Inter Miami ha ricevuto le chiavi della città. A consegnarle è stato il sindaco Francis Suarez: "Ho avuto il desiderio di darvi questa chiave per tutto quello che avete fatto per la nostra grande città, il nostro paese e il mondo del calcio, grazie".

Dopo la deludente parentesi nel PSG, il nativo di Rosario si è trasferito alla corte di Sir David Beckham e nel giro di poco tempo ha portato nella bacheca degli Aironi una Leagues Cup e una MLS Supporters' Shield. In questa stagione, inoltre, la squadra di Mascherano ha stabilito il record di punti in una singola annata. Individualmente, Messi ha conquistato l'MVP della MLS 2024 e la Scarpa d'Oro del 2025 ed è finalista per l'MVP della MLS 2025.

"Voglio condividere e dire qualcosa sul nostro capitano dell'Inter Miami, il nostro numero 10 - ha detto il co-proprietario dell'Inter Miami Jorge Mas - Questo è un piccolo regalo di questa città, che ha catturato il cuore di tutti noi. Un benvenuto non solo per te, ma anche per la moglie Antonela e la tua bellissima famiglia, in modo che tu possa sempre sentirti a casa qui."

Lionel Messi, come ricordiamo, ha recentemente prolungato il contratto con l'Inter Miami fino al 2028: "Mi sento molto onorato da questo - ha detto la Pulga - È vero che, come ho appena detto, ci sentiamo molto amati, molto grati, molto felici di vivere in questa città, e poter avere questo riconoscimento per me è un grande onore, quindi grazie". L'ex Barcellona tornerà in campo sabato sera contro il Nashville nella terza e decisiva partita per il passaggio al secondo turno dei playoff.