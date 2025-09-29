Newcastle-Arsenal 1-2, la squadra di Arteta si avvicina al Liverpool. Come cambia la classifica dopo il weekend.

Enrico Pecci Redattore 29 settembre - 17:02

Oltre al Real Madrid di Xabi Alonso, crollato nel Derby contro l'Atletico in Liga, nel weekend di Premier League è caduta anche la capolista Liverpool. I Reds sono usciti sconfitti, stavolta loro all'ultimo secondo, sul campo del sorprendente Crystal Palace. Il secondo gol stagionale di Federico Chiesa non è bastato per la squadra di Slot. Ne ha così approfittato l'Arsenal di Arteta, che sempre all'ultimo respiro ha invece vinto in trasferta sul difficile campo del Newcastle. I Gunners accorciano in classifica.

Newcastle-Arsenal, Arteta si avvicina al Liverpool di Slot — A Newcastle è arrivata un'altra vittoria pesante per i Gunners. L'Arsenal si è imposto per 2-1 nel recupero grazie alla rete di Gabriel, dopo i gol di Woltemade e di Mikel Merino che ha riaperto la partita nel finale. Sono tre punti pesanti non solo per le modalità, ma anche perché arrivati nel weekend del primo passo falso dei campioni in carica del Liverpool. La squadra di Slot ha incassato il primo ko stagionale e vede così avvicinarsi i primi rivali in classifica, così come le altre inseguitrici dal nuovo Tottenham di Frank al Manchester City. Ecco come cambia la classifica in Premier League.

Premier League, come cambia la classifica dopo il weekend — Dopo le partite del weekend, il Liverpool è ancora in vetta alla classifica con 15 punti ottenuti nelle prime sei giornate sui 18 disponibili. Segue proprio l'Arsenal a quota 13, con le sorprese Crystal Palace a 12 e Sunderland a 11. A quota 11 punti ci sono anche Tottenham e Bournemouth, con il Manchester City di Pep Guardiola a 10. Anche i Citizens hanno approfittato della sconfitta del Liverpool per accorciare a -5.

A 8 punti il Chelsea di Maresca, mentre il Manchester United è già in forte ritardo. I Red Devils occupano attualmente la quattordicesima posizione in classifica con 7 punti. Infine, la zona retrocessione è occupata da Burnley, West Ham e Wolverhampton, rispettivamente con 4, 3 ed un punto.