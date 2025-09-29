Il week end dei calciatori italiani all'estero è stato come sempre ricco di emozioni tra grandi prestazioni, momenti in salita, delusioni all'ultimo secondo, grandi marcature e immense parate. Ne sa qualcosa Federico Chiesa, andato in gol con il suo Liverpool all'ultimo respiro contro il Crystal Palace regalando il momentaneo vantaggio ai suoi, condannati poi al ko dalla sortita di Nketiah al 97'. Sorride ancora invece Gigio Donnarumma con il Manchester City: sonora manita contro il Burnley con l'estremo difensore che concede soltanto il gol della bandiera ad Anthony al 38'. Faccia a faccia invece tra Tonali e Calafiori in Newcastle-Arsenal terminata con la vittoria dei Gunners. Entrambi titolari, l'ex Roma ha poi lasciato il campo al 70' dopo un giallo ricevuto. Ma non solo volti più noti: ci sono tanti altri calciatori italiani meno conosciuti che militano in numerosi campionati all'estero, portando avanti i loro sogni e obiettivi. Scopriamo insieme di chi si tratta e quali sono state le loro sorti sportive in questi giorni.