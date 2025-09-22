Con qualità, tattica, carattere da vendere e prestazioni al top, tengono alta la bandiera del Bel Paese in giro per il mondo: sono i calciatori italiani all'estero, che hanno deciso di lasciare i campionati più belli e competitivi per vivere delle nuove esperienze. Si mettono costantemente in gioco tra dimensioni sportive da conoscere, gironi ricchi di insidie e tanta competizione ma una cosa è certa: non getteranno mai la spugna, portando il loro DNA italiano ovunque ci sia un pallone che rotola e un rettangolo verde di gioco. Da Claudio Cassano a Coppola passando per Parravicini, Coletta e Amatucci, anche questa settimana c'è tanto da raccontare tra singolari esordi, inizi sfortunati, vette conquistate sognando la prima squadra e tanto altro ancora.