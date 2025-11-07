L'attesa è finita. Torino si ferma per il Derby della Mole, ultimo impegno per Juventus e Toro prima della sosta per le Nazionali. La squadra di Luciano Spalletti cerca continuità in campionato, mentre Baroni con i suoi granata vuole regalare una vittoria storica ai tifosi. La partita è in programma sabato 8 novembre alle ore 18:00.
DERBY DELLA MOLE
Juve-Torino, la forza dei subentrati: chi può decidere il Derby della Mole dalla panchina
Juve-Torino, da Zhegrova e David ad Adams: occhio ai subentrati—
Stando alle ultime indiscrezioni di formazione, Luciano Spalletti dovrebbe confermare Koopmeiners nei tre di difesa. Verso la conferma dopo Cremona anche Filip Kostic. Fuori invece sia David che Openda, davanti torna Kenan Yildiz a supporto di Dusan Vlahovic. Baroni, dal canto suo, va verso la conferma del 3-5-2 che sta dando buoni risultati ai granata. Lazaro è in vantaggio su Pedersen, davanti possibile tandem Ngonge-Simeone. In difesa Maripan è ormai un punto fermo per Baroni, mentre Adrien Tameze rappresenta un po’ la sorpresa tattica di questo avvio di stagione per i granata: da centrocampista si è adattato a braccetto di destra garantendo una copertura puntuale e un contributo anche in costruzione. Un altro titolarissimo è Saul Coco: in campionato finora è sempre stato in campo per 90 minuti, ma nelle ultime gare Ardian Ismajli ha ritrovato la condizione e ora spinge per una maglia da titolare.
Spalletti, in particolare, disporrà di numerose carte a gara in corso. A partire dagli attaccanti, con i nuovi David, Openda e Zhegrova pronti a subentrare in caso di necessità. A centrocampo potrebbe riposare dall'inizio Khephren Thuram. In caso di panchina, anche il francese diventerebbe un'importante pedina nel secondo tempo per il tecnico bianconero.
In casa Torino, invece, Baroni dovrebbe tenersi dalla panchina Che Adams, grande protagonista nell'ultimo turno nella rimonta ai danni del Pisa di Gilardino. Senza dimenticare Duvan Zapata, o il tiro di Biraghi che potrebbe diventare una soluzione in corsa soprattutto per i calci piazzati. Il Derby della Mole potrebbe decidersi anche dalla panchina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA