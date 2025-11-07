Juventus-Torino: dove vedere la partita e le probabili formazioni del derby

La Vecchia Signora, sesta in classifica con 18 punti, si presenta alla sfida in piena ripresa dopo l'arrivo del tecnico toscano mentre la squadra di Baroni, tredicesima a 13 punti, è nel suo momento migliore.

Samuele Dello Monaco 7 novembre - 09:30

Debutto casalingo in Serie A di fuoco per Luciano Spalletti, con la Juventus che ospita il Torino nella stracittadina piemontese. Baroni cerca l'impresa, una vittoria che manca da dieci stagioni e che negli ultimi trent'anni è arrivata solamente due volte. Per la Juventus è l'occasione di continuare la rimonta in campionato, per i granata vorrebbe dire continuare una striscia di cinque risultati utili consecutivi.

Juventus-Torino, dove vedere la partita — La sfida tra Juventus e Torino, valida per l'undicesima giornata di Serie A, si gioca sabato 8 novembre 2025 all'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn. La diretta streaming sarà visibile su Dazn.

Juventus-Torino, il momento delle due squadre — I bianconeri, sesti in classifica con 18 punti, si presentano alla sfida in piena ripresa. L'arrivo di Luciano Spalletti in panchina, due vittorie consecutive in campionato, la prima con Brambilla allenatore, stanno ridando slancio alla squadra nonostante l'ultimo pareggio in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Il Toro di Baroni, tredicesimo a 13 punti, è nel suo momento migliore: è imbattuto da cinque partite (2 vittorie, 3 pareggi) e ha dimostrato grande solidità, fermando anche il Napoli. I granata, reduci dal 2-2 col Pisa, arrivano all'Allianz Stadium determinati a continuare la striscia positiva.

Le probabili formazioni — Spalletti ripropone Koopmeiners nei tre difensori, confermato Kostic. Fuori sia David che Openda, davanti torna Yildiz. Baroni conferma il 3-5-2 che sta dando tante soddisfazioni ai granata. Pedersen in vantaggio su Lazaro, solito tandem Simeone-Adams.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram K., Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Spalletti.

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams C., Simeone. Allenatore: Baroni.