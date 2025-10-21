“Eterna Amistad”: il Torino dedica la terza maglia al River Plate

La squadra italiana, che ha stretto una profonda amicizia con i Millionaires dopo la tragedia di Superga, dedica a loro la terza maglia in grigio antracite con una striscia obliqua e i due stemmi fusi

È grigio antracite, illuminata da tocchi di bronzo, con una banda nera obliqua che attraversa il petto e con al centro il Toro rampante incastonato nello stemma del River Plate. Sul retro del colletto, il motto "Eterna Amistad". È elegantissima, la terza maglia del Torino per la stagione 2025/26 ma è anche molto di più: è un omaggio al club argentino e a un'amicizia nata da una tragedia e diventata con il tempo un legame indelebile.

Torino e River Plate: un'amicizia nata all'ombra della tragedia di Superga "Come il bronzo, che resiste al tempo e mantiene intatta la sua luce, così il legame tra Torino e River continua a brillare, forte e incorruttibile", si legge nel comunicato ufficiale con cui i Granata presentano il loro terzo kit, realizzato in uno tra i colori prediletti dal River e presentato con il volto dell'argentino Giovanni Simeone. L'intenzione del club piemontese è quella di rinsaldare un legame nato ben 76 anni fa ma comunque indimenticabile, all'indomani della tragedia di Superga, che il 4 maggio 1949 spazzò via il Grande Torino.

Non appena in Argentina si diffuse la notizia dell'incidente in cui persero la vita tutte le 31 persone a bordo dell'aereo che riportava a casa la squadra dopo una partita contro il Benfica, Antonio Vespucio Liberti, allora presidente dei Millionarios, volle organizzare una partita di beneficienza a Torino, il cui ricavato sarebbe stato devoluto alle famiglie delle vittime. Per attraversare l'Atlantico e arrivare sotto la Mole, il River Plate dovette affrontare un viaggio lungo 34 ore. Nessuno dei 14 giocatori che parteciparono all'amichevole, però, volle avere alcun compenso. Questo gesto di grande generosità segnò la storia di entrambi i club, e gettò le fondamenta di un affetto destinato a durare per sempre.