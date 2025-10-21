L'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone continua ad evolvere e ad adattarsi ai nuovi calciatori: l'evoluzione tattica dei Colchoneros

Enrico Pecci Redattore 21 ottobre - 13:10

Arsenal-Atletico Madrid è il big match della prima serata di Champions League. Martedì 21 ottobre, alle ore 21:00, i Gunners ospiteranno all'Emirates Stadium la squadra del Cholo Simeone. Gli inglesi si sono presi la vetta solitaria della Premier League nell'ultimo weekend e sono ancora a punteggio pieno dopo i primi due turni della massima competizione europea. I Colchoneros, invece, sono in continua crescita dopo aver cambiato tanto in estate, con un avvio di stagione piuttosto complicato.

Arsenal-Atletico Madrid, focus sui nuovi Colchoneros — Nell'ultimo calciomercato estivo la società spagnola ha investito oltre 100 milioni di euro, con gli arrivi di Alex Baena, David Hancko, Johnny Cardoso, Thiago Almada e Marc Pubill, oltre ai due italiani Raspadori e Ruggeri ed al prestito di Nico Gonzalez dalla Juventus. I Colchoneros hanno anche ceduto diverse pedine importanti, da Rodrigo De Paul e Correa a Samuel Lino, Witsel e Saul.

L'Atletico è tra le squadre che ha cambiato di più nell'ultima estate con un obiettivo chiaro, quello di ringiovanire la rosa ed aumentare la qualità. Dopo un inizio difficile, il Cholo Simeone sta già trovando l'amalgama ed è reduce da quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei partite, con il roboante 5-2 rifilato al Real nel derby di Madrid. Meno "garra", più possesso, ma sempre con la stessa identità: ecco il nuovo Simeone 3.0.

Atletico Madrid, da Julian Alvarez agli italiani: come sono cambiati i Colchoneros — Il nuovo Atletico Madrid di Simeone è una squadra più offensiva e che ha anche aumentato le statistiche relative al possesso palla, senza però snaturarsi. Nell'ultimo match della Liga vinto per 1-0 contro l'Osasuna, ad esempio, i Colchoneros hanno dominato nel possesso e nelle occasioni create: 59% di possesso palla, 18 tiri totali e 9 in porta (2.58 di xG).

Le nuove ali nel 4-4-2 o 3-5-2 disegnato da Simeone sono decisamente più offensive (Nico Gonzalez, Simeone, Llorente), e davanti è letteralmente esploso Julian Alvarez. L'argentino ex Manchester City è già a quota 7 gol e 3 assist nelle prime 10 presenze stagionali ed è affiancato dai vari Sorloth, Griezmann ed il nostro "Jack" Raspadori, che ha anche trovato la prima rete in Champions League. Meno "garra" e più qualità: il nuovo Atletico è ora chiamato alla prova dell'Emirates.