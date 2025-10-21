Dopo l'esonero di Ange Postecoglou, l'ex allenatore del Forest Martin O'Neill ha rivelato un particolare retroscena sul suo addio al Nottingham

Giorgio Trobbiani 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 12:52)

Evangelos Marinakis è senza dubbio uno dei personaggi più particolari del calcio inglese. L'istrionico proprietario del Nottingham Forest, dopo la partenza a rilento della sua squadra, aveva optato per il tecnico australiano Ange Postecoglou, campione in carica dell'Europa League, che, però, è stato esonerato dopo poco più di qualche settimana di lavoro. Al suo posto ecco il veterano Sean Dyche.

Nelle ultime ore, molti opinionisti hanno commentato quanto sta accadendo in casa Nottingham. Fra questi spicca anche il commento di Martin O'Neill, ex allenatore proprio del Forest, che ha avuto a che fare con Marinakis nel 2019. L'allenatore ha raccontato un particolare retroscena sul suo addio al club.

Nottingham Forest, O'Neill commenta il comportamento di Marinakis — Intervenuto ai microfoni di 'TalkSport', l'ex commissario tecnico dell'Irlanda Martin O'Neill ha parlato così di quando, ai tempi del Nottingham Forest, è stato lui ad essere esonerato da Marinakis e dal suo staff: "Ora posso riderci su. Marinakis non mi ha esonerato personalmente, ma ha incaricato il suo direttore tecnico, ovvero un ex insegnante di nuoto di Atene. Mi hanno cacciato dunque, e ci sta, ma la cosa strana è un'altra. 24 minuti dopo ero ancora nel mio ufficio quando hanno annunciato il nome del nuovo allenatore. Neanche il tempo di farmi uscire!".

Dopo la grande annata sotto la guida di Nuno Espirito Santo, il Nottingham Forest, in questa stagione, sta facendo davvero male. Attualmente la squadra di Marinakis occupa la 18esima posizione in classifica con soli 5 punti conquistati nelle prime 8 giornate. Il club è atteso giovedì dal match in casa contro il Porto di Farioli, in Europa League, e poi nel weekend sarà ospite del Bournemouth in quella che sarà una trasferta decisamente complicata per Sean Dyche, vecchia volpe della Premier League. Non sarà dunque una partenza semplicissima per il nuovo tecnico, a cui spetta il compito di provare a risollevare il morale della squadra per cambiare decisamente volto a questa stagione.