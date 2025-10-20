La giornata numero 8 di Premier League regala emozioni, colpi di scena clamorosi e toglie il sonno a diversi allenatori. L'Arsenal di Arteta passa di misura a Fulham nel London derby e scappa via. Il Liverpool di Arne Slot perde in casa contro il Manchester United (non succedeva dal 2016). Ange Postecoglou dopo appena 39 giorni viene esonerato dal Nottingham Forest in caduta libera contro il Chelsea di Maresca. Il Manchester City viaggia a fari spenti per non farsi notare, Erling Haaland timbra il cartellino due volte (11 gol in 8 partite) e Pep Guardiola si piazza in seconda posizione a quota 16 punti. A meno 3 dall'Arsenal. Se Haaland segna a grappoli, Jean-Philippe Mateta non è da meno. Il bomber francese del Crystal Palace segna una tripletta contro il Bournemouth, ma a fine partita non può sorride.