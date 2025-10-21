derbyderbyderby calcio estero Arsenal-Atletico Madrid, il pronostico di DDD: per i bookmakers non c’è partita

Arsenal-Atletico Madrid, terza giornata di Champions League: info partita, probabili formazioni, scopri il pronostico di DDD
Big match di Champions League all’Emirates Stadium, dove l’Arsenal ospita l’Atletico Madrid per la terza giornata della fase campionato. I Gunners viaggiano a punteggio pieno dopo due successi convincenti, mentre i Colchoneros cercano continuità dopo l’altalena di risultati tra campionato e coppa

I precedenti

L’unico precedente ufficiale tra le due risale all’Europa League 2017/18, quando l’Atletico eliminò l’Arsenal (2-1 complessivo). Da allora, i Gunners hanno vinto 6 partite consecutive contro squadre spagnole in Champions.

Qui Arsenal

L’Arsenal di Mikel Arteta è in uno stato di forma straordinario. Dopo aver superato Athletic Bilbao e Olympiakos entrambe per 2-0, i londinesi guidano il girone a punteggio pieno e senza aver ancora subito gol. In Premier League la marcia è simile: squadra solida, concreta, capace di gestire i momenti chiave del match. Con giocatori come Saka, Trossard e Gyökeres, l’Arsenal unisce tecnica e velocità, costruendo gioco dalle fasce e sfruttando bene le situazioni da palla inattiva. All’Emirates, i Gunners sono una macchina quasi perfetta.

Qui Atletico Madrid

L’Atletico di Simeone arriva a Londra dopo aver ritrovato fiducia con il 5-1 rifilato all’Eintracht Francoforte, risultato che ha cancellato la delusione del 3-2 subito ad Anfield contro il Liverpool. In campionato, i madrileni alternano buone prestazioni a cali improvvisi, ma restano sempre fedeli al marchio di fabbrica del “cholismo”: compattezza difensiva, aggressività e ripartenze improvvise.

Arsenal-Atletico Madrid, probabili formazioni

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard. Allenatore: Mikel Arteta

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Barrios, Koke, Almada; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone

Arsenal-Atletico Madrid, il Pronostico di DDD

L’Arsenal si presenta da grande favorito nel confronto con l’Atletico Madrid. Il segno 1 si trova intorno a 1.57, quota che riflette la solidità dei Gunners, imbattuti in Champions e ancora senza gol subiti. Al contrario, l’Atletico, pur reduce da un netto 5-1 sull’Eintracht, parte nettamente sfavorito: il 2 è offerto a circa 5.80, segno di quanto i bookmaker ritengano difficile un colpo esterno all' Emirates Stadium. Il pareggio, proposto a 4.05, resta un’ipotesi intermedia ma poco convincente, vista la differenza di ritmo e condizione tra le due squadre.

Sul piano dei gol, il match promette equilibrio. L’Under 3.5 (quota 1.45) appare più probabile dell’Over, considerando l’approccio tattico dei Colchoneros e la difesa granitica dell’Arsenal. Anche il NoGol, intorno a 1.80, trova valore: i londinesi potrebbero imporsi senza subire reti, come già accaduto nelle prime due giornate.

PRONOSTICO: ESITO FINALE 1

Cosa scommettere

  • Esito Finale 1

  • Under 3,5

  • No Goal

  • 1+ UNDER 3,5

