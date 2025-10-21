Qui Arsenal

L’Arsenal di Mikel Arteta è in uno stato di forma straordinario. Dopo aver superato Athletic Bilbao e Olympiakos entrambe per 2-0, i londinesi guidano il girone a punteggio pieno e senza aver ancora subito gol. In Premier League la marcia è simile: squadra solida, concreta, capace di gestire i momenti chiave del match. Con giocatori come Saka, Trossard e Gyökeres, l’Arsenal unisce tecnica e velocità, costruendo gioco dalle fasce e sfruttando bene le situazioni da palla inattiva. All’Emirates, i Gunners sono una macchina quasi perfetta.