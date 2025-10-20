Newcastle, Tonali rischio forfait. Howe: “Oggi non si è allenato. La sua presenza è in dubbio”

Sandro Tonali potrebbe saltare la sfida di Champions League contro il Benfica

Lorenzo Maria Napolitano 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 21:03)

Eddie Howe ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica, valida per la terza giornata della League Phase. L’allenatore del Newcastle ha analizzato il momento della sua squadra, attualmente tredicesima in Premier League dopo un avvio di stagione altalenante, e ha fatto il punto sulle condizioni di Sandro Tonali. Non sono mancati poi i complimenti a José Mourinho, tecnico dei portoghesi, che Howe ha definito “una figura visionaria”.

La conferenza stampa di Howe — Nonostante un inizio ben diverso rispetto alle aspettative, il tecnico del Newcastle è riuscito a vedere il lato positivo: "Le prestazioni collettive sono state solide, siamo stati molto bravi in difesa, anche se ci sono stati alcuni errori contro il Brighton che abbiamo pagato caro. Stiamo lavorando duramente per creare occasioni, e il miglior esempio è stato il nostro gol: un'azione costruita dal nostro portiere fino alla conclusione. Un gol bellissimo. Dietro c'è tanto lavoro. La fortuna te la costruisci da solo, e puoi cambiare le cose solo continuando a fare la cosa giusta. Non siamo lontani, dobbiamo solo restare fedeli alle nostre convinzioni".

Successivamente, Howe ha avuto modo di parlare anche di Sandro Tonali, pedina fondamentale nello scacchiere del Newcastle ma che rischia di non scendere in campo nella sfida di Champions: "Un po' di malessere per Sandro, quindi la sua presenza sarà in dubbio. Gli daremo ogni opportunità possibile. Oggi non si è allenato. È un giocatore molto importante per noi, quindi sfrutteremo ogni ora a disposizione".

Infine, parole di grande stima per José Mourinho, che domani siederà sulla panchina del Benfica: “È una persona che ammiro profondamente, avendolo già affrontato in Premier League. Da giovane allenatore, ammiravo molto le squadre che ha costruito, in particolare al Chelsea. È stato un visionario, uno che ha rotto gli schemi su come si può allenare in modi diversi e ottenere risultati, seguendo poi i suoi successi in diversi club e campionati. È incredibile ciò che ha raggiunto nella sua carriera, quindi penso sia sempre una grande opportunità per qualsiasi club affrontare una sua squadra. Aspetto con impazienza la sfida: sarà una grande partita".