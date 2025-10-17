Howe è molto soddisfatto del nuovo direttore sportivo e ha speso ottime parole anche per la nomina del nuovo CEO.

Eddie Howe, tecnico del Newcastle, ha parlato dell'arrivo di Ross Wilson, il nuovo direttore sportivo del club. Quello del DS è un ruolo fondamentale nel calcio moderno e il Newcastle ha vissuto due esperienze complicate di recente. Prima Dan Ashworth ha abbandonato la squadra per il Manchester United, poi la breve esperienza di Paul Mitchell, durata meno di dodici mesi. Ora la questione, con soddisfazione di Howe, sembra risolta.

Wilson si sta integrando bene — Trapela soddisfazione dalle parole del tecnico delle Magpies quando parla del nuovo direttore sportivo. Parlando con i giornalisti, infatti, ha detto: "Lo conosco da diversi anni, so che è nel calcio da molto tempo e ha sempre fatto bene. Lavorare con lui sarà interessante". Secondo Howe il 41enne scozzese si sta inserendo bene nel gruppo, sia con i giocatori, sia con lo staff: "Si è integrato bene con giocatori e staff. Sembra una brava persona, una persona positiva". Infine, l'allenatore ha dichiarato il suo sostegno e appoggio a Wilson: "Sostengo la sua nomina e spero che potremo lavorare bene insieme. Penso che sarà una ottima aggiunta", ha detto.

Le news di mercato — Le risposte alle domande scottanti, invece, sono state più diplomatiche. Si parlava di nuovi contratti e rinnovi per dei giocatori chiave nelle Magpies: l'azzurro Tonali, Tino Livramento e Sven Botman. Howe ha lasciato trapelare molto poco: "Penso che lo lascerò ambientarsi un pò prima di iniziare a bombardarlo di questioni e domande sulle offerte e sui trasferimenti. I nuovi contratti? Questo è il suo lavoro. Ross guiderà tutte queste pratiche e sono sicuro che sia al corrente di tutto. Come che stia avviando le conversazioni di conseguenza".

La soddisfazione di Eddie Howe — Ai media Eddie Howe ha anche voluto ricordare l'importanza che ha il direttore sportivo nei grandi club e nel calcio di oggi: "È un'organizzazione così grande che serve una leadership forte. C'è così tanto da fare: contratti, trasferimenti, dobbiamo reclutare i giocatori giusti. Voglio che quella posizione sia sempre occupata". Ha speso due parole anche per la nomina del nuovo CEO, David Hopkinson: "Si tratta di una nomina fantastica, sono molto contento". E infine, ha voluto elogiare il club e tutto il gruppo: "Sono davvero contento, abbiamo un gruppo forte, molto ambizioso. La leadership è forte, dinamica e questo ci aiuterà sul lato calcistico".