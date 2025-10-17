Philippe Mexes ha raccontato cosa vuol dire vivere gli allenamenti insieme a Zlatan Ibrahimovic.

Giammarco Probo 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 17:32)

Nel corso della sua carriera Philippe Mexes ha giocato con tanti grandi campioni, e tra questi c'è anche Zlatan Ibrahimovic. I due hanno giocato insieme al Milan nella stagione 2011/2012. Al podcast "Kampo" l'ex difensore francese ha voluto raccontare alcuni momenti con lo svedese: dagli allenamenti alla sua mentalità vincente, a tratti unica.

Le parole di Philippe Mexes su Ibrahimovic — "Con lui era sempre battaglia, lui mi ha traumatizzato. Ha la mentalità da vincente, da killer, è sicuro di sé. Ho giocato con lui per un anno e poi tante volte contro. È tosto. Ibra trascina la squadra verso l'alto. Mi ti traumatizza! Ha traumatizzato tanta gente, davvero", ha detto Philippe Mexes.

La mentalità di Ibrahimovic passava anche per i campi d'allenamento, non solo in partita. Infatti, il difensore francese ha anche spiegato: "Se non gli dai la palla, o se non gliela dai bene, ti manda a quel paese. L’ho visto farlo con tanti giocatori, anche con gente giovane come El Shaarawy. Li ha traumatizzati. A lui serve il pallone perfetto, il passaggio perfetto. Questo mette molta responsabilità su chi deve servirlo. Alcuni giovani tremavano, non erano abituati a qualcuno che dice: 'Oh, me la dai bene o sono guai, capito?'. Si arrabbiava e metteva pressione, perché era un combattente, ogni esercizio una battaglia".