Federico Iezzi Collaboratore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 17:46)

Pep Guardiola non sa quando tornerà Rodri. Il centrocampista dei Citizens si è infortunato durante la partita contro il Brentford, prima della pausa delle nazionali. Oggi si è saputo che salterà il match di Premier League contro l'Everton e che la data del rientro è incerta. Il suo è il secondo stop dopo la rottura del crociato dell'anno scorso.

Il calvario di Rodri — Il centrocampista 29enne è uno dei giocatori più forti della squadra di Guardiola. Ha vinto il Pallone d'Oro del 2024, ma sta avendo difficoltà a recuperare lo status di forma che lo aveva reso tra i migliori del mondo. Lo spagnolo ha saltato buona parte della scorsa stagione per la rottura del crociato, sofferta dopo appena un mese di campionato. Rodri si è rivisto in campo solamente alla penultima della scorsa Premier, contro il Bournemouth.

Ha poi giocato nel Mondiale per Club. Ad agosto ha subito un nuovo piccolo disturbo, sempre al ginocchio. A causa di quel fastidio, inoltre, ha dovuto saltare la prima partita di questo campionato. In questa stagione, finora, ha giocato per 90 minuti in solo due partite e in totale ha collezionato appena sette presenze con i Citizens.

Le parole di Guardiola — A inizio ottobre un nuovo infortunio lo ha colpito, durante il match contro il Brentford. Dopo appena venti minuti di gioco Rodri, infatti, ha avvertito dolore al bicipite femorale ed è uscito dal terreno di gioco zoppicando. Oggi Guardiola in conferenza stampa ha affermato che sicuramente salterà il prossimo impegno di campionato e che non è sicuro di quando potrà tornare disponibile: "Non è pronto per domani, non lo è ancora. Però Marmoush e Ait-Nouri sono vicini al ritorno, si sono allenati ieri e stanno molto meglio".