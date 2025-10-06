La Spagna perde Rodri: niente convocazione contro Georgia e Bulgaria

Il perno della Roja si ferma: problema muscolare nella sfida contro il Brentford. De la Fuente perde un altro pezzo importante dopo Lamine Yamal.

Danilo Loda 6 ottobre - 11:55

La nazionale spagnola deve fare i conti con un’assenza pesante in vista delle sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Georgia e Bulgaria. Rodrigo Hernández, meglio conosciuto come Rodri, non prenderà parte al ritiro della Roja. Il centrocampista del Manchester City ha subito un infortunio muscolare durante la gara di Premier League disputata domenica contro il Brentford. Questo stop, di fatto, costringe il commissario tecnico Luis de la Fuente a rivedere i suoi piani.

La scena è stata chiara già al 20° minuto della partita: Rodri ha sentito un fastidio alla parte posteriore della coscia destra e si è subito portato la mano alla zona interessata, chiedendo il cambio poco dopo. Pep Guardiola non ha voluto rischiare il suo uomo chiave, consapevole dell’importanza del giocatore per l’equilibrio tattico del City e, allo stesso tempo, per la nazionale spagnola.

Rodri, arriva la conferma ufficiale dalla Spagna — Nella giornata odierna è arrivata la conferma ufficiale da parte della RFEF (Real Federación Española de Fútbol) attraverso i propri canali social. Una notizia che, in realtà, era già nell’aria. Infatti lo stesso Rodri, uscendo dallo stadio domenica sera, aveva dichiarato ai microfoni dei giornalisti di non poter rispondere alla convocazione. “Assolutamente no, perché ora c'è la pausa – ha detto il centrocampista – ma penso che potrei esserci per la partita dopo la pausa... questo è l’obiettivo.”

Una frase che lascia intendere ottimismo per un recupero in tempi brevi. Ma che al tempo stesso conferma l’impossibilità di unirsi alla Spagna in questo momento cruciale delle qualificazioni.

Nessun sostituto annunciato (per ora) — Nel comunicato ufficiale, la federazione non ha specificato se De la Fuente intenda convocare un sostituto per ovviare l’assenza del centrocampista del City. Il testo riporta semplicemente che “Rodrigo Hernández è stato escluso dalla squadra nazionale spagnola per le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro la Georgia a Elche e la Bulgaria a Valladolid a causa di un infortunio, a seguito degli accertamenti medici inviati dal suo club ai servizi medici della RFEF.”

L’infortunio di Rodri si aggiunge a quello di Lamine Yamal, altra pedina importante per la Spagna, e rappresenta un’ulteriore complicazione per il commissario tecnico. Con due sfide decisive all’orizzonte, la Roja dovrà fare a meno di uno dei suoi leader, pilastro sia in fase di costruzione sia di copertura.