L'infortunio di Lamine Yamal potrebbe chiedere più delle 2-3 settimane annunciate dal Barcellona: le parole di Flick in conferenza

Federico Iezzi Collaboratore 4 ottobre - 17:52

Un nuovo infortunio per Lamine Yamal. Rientrato da poco da un precedente fastidio, il talento spagnolo ha accusato un nuovo problema all'inguine. Salterà sicuramente il match di domenica contro il Siviglia e secondo il tecnico Flick, "non si sa quando rientrerà e nemmeno se salterà il Clásico".

L'infortunio di Yamal — Yamal si ferma, la conferma arriva da una nota del Barca. Il problema è un riacutizzarsi dell'infortunio all'inguine già patito a inizio stagione. Il 10 blaugrana, infatti, ha già saltato tre partite in Liga e una in Champions League. Rientrato, Yamal è sceso in campo contro la Real Sociedad in campionato e poi contro il PSG in Coppa. Ed è qui che i dolori sono tornati, costringendolo ad un nuovo stop.

Una ricaduta importante e, a quanto pare, a tempo indeterminato dato che non si sa per quanto tempo il giocatore dovrà rimanere lontano dal campo. Del nuovo infortunio ha parlato oggi il tecnico del Barcellona che ha voluto, anzitutto, smorzare le polemiche relative al fatto che il 10 sia sceso in campo così poco tempo dopo il primo stop: “Nei giorni scorsi Yamal stava bene, altrimenti non avrebbe giocato contro il PSG. Ho parlato con lui e oggi sta meglio, ma non ancora bene”.

Le parole di Flick sui tempi di recupero — In conferenza stampa, prima della partita di domani, l'allenatore del Barcellona ha parlato anche dei tempi di recupero che, al momento, non si conoscono con precisione. “Non sappiamo quando tornerà in campo, il suo è un infortunio non facile e non muscolare. Non sappiamo se lo riavremo tra due, tre o quattro settimane e non sappiamo se ci sarà per il Clásico. Dobbiamo gestire il suo minutaggio, lavorerà per recuperare”. In definitiva, una brutta tegola per i blaugrana che potrebbero dover fare a meno del loro numero dieci in una serie di match molto importanti fra Champions e campionato.