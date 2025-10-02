Tutta la città si è stretta intorno alle vittime, con il grande cordoglio delle Istituzioni e anche del mondo dello sport: tra questi, ha alzato la voce anche il club con un sentito messaggio pubblicato

Alessia Bartiromo 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 17:06)

Da questa mattina si è palesato un momento molto difficile per la città di Manchester, colpita questa mattina da un drammatico attentato all'esterno della sinagoga della Congregazione Ebraica di Heaton Park, in Middleton Road, nel sobborgo di Crumpsall. Tutta la città si è stretta intorno alle vittime, con il grande cordoglio delle Istituzioni e anche del mondo dello sport. Tra questi, ha alzato la voce anche il Manchester City con un sentito messaggio pubblicato sui propri canali social.

Il drammatico attentato alla sinagoga — Una mattinata drammatica a due passi dal centro di Manchester, all'esterno della sinagoga della Congregazione Ebraica di Heaton Park. Alle 9.31 la Polizia ha ricevuto una segnalazione di un'auto sospetta parcheggiata all'esterno, che stava investendo alcuni passanti, con il conducente che poi è sceso ed ha accoltellato una persona. Dopo poco le Forze dell'Ordine sono giunte sul posto, aprendo il fuoco contro il responsabile, ferendolo a morte. Il resoconto delle vittime è stato di due persone decedute, il tutto nella giornata di Yom Kippur celebrata proprio dal popolo ebraico.

Il cordoglio sui social del Manchester City e del Manchester City Women — Anche il Manchester City e il Manchester City Woman hanno partecipato attivamente al cordoglio dell'intera città per il drammatico episodio accaduto in mattinata, pubblicando un sentito messaggio sui propri canali social: "Siamo scioccati e rattristati per i tragici eventi accaduti a Manchester questa mattina, con il nostro supporto e le condoglianze per coloro che ne sono stati colpiti e che stanno attraversando questo momento così difficile", recita il messaggio, con numerosi tifosi che hanno fatto eco a queste parole mostrando il loro cordoglio per una città che sta vivendo momenti davvero molto complicati.