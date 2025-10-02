derbyderbyderby calcio estero Luis Enrique ringrazia il Barcellona: “Maglie all’asta e ricavato alla fondazione Xana”

L'OMAGGIO

Luis Enrique ringrazia il Barcellona: “Maglie all’asta e ricavato alla fondazione Xana”

Luis Enrique, allenatore del Psg
Il tecnico ha voluto ringraziare pubblicamente l'iniziativa dei blaugrana in omaggio della figlia dell'ex mister deceduta qualche anno fa donando il ricavato delle shirt all'asta alla sua fondazione
Giammarco Probo

Ieri sera nella seconda notte di Champions League si è giocato in Spagna lo scontro tra Barcellona e PSG, che ha rievocato grandi ricordi, intrecciando i destini di calciatori e allenatori. La squadra francese guidata da Luis Enrique ha conquistato una vittoria di prestigio in un campo difficilissimo privo del suo attacco titolare. Per l’ex giocatore e tecnico del club catalano, si tratta del secondo successo fuori casa contro i blaugrana da tecnico parigino. Nonostante ciò, club e tifosi continuano a stimare l'attuale allenatore spagnolo per il suo passato a Barcellona.

Luis Enrique Messi
MONACO, GERMANIA - MAY 31: Luis Enrique, Head Coach of Paris Saint-Germain, acknowledges the fans as he celebrates victory with players of Paris Saint-Germain after the UEFA Champions League Final 2025. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

L'omaggio dei tifosi del Barcellona e l'apprezzamento di Luis Enrique

—  

Successivamente al match di Champions League,  l'allenatore spagnolo Luis Enrique ha apprezzato un gesto di cuore da parte dell'ex club. Il Barcellona infatti, ha ufficialmente deciso di mettere all'asta le maglie utilizzate dai giocatori per donare il ricavato raccolto alla Fondazione Xana, associazione creata dalla famiglia del tecnico dopo la perdita dell'amata figlia.

Luis Enrique ringrazia il Barcellona: “Maglie all’asta e ricavato alla fondazione Xana”- immagine 3
LONDRA, INGHILTERRA - 01 OTTOBRE: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain durante la partita della Fase MD2 della UEFA Champions League 2024/25 tra Arsenal FC e Paris Saint-Germain. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Per ringraziare l'omaggio del club blaugrana, l'allenatore ha voluto rispondere così: "Voglio ringraziare il Barcellona per il gesto di donare le loro maglie all’asta e raccogliere fondi per la Fondazione Xana. È un gesto bellissimo da parte del presidente e di tutto il club, non lo dimenticherò mai". 

Oltre alla vittoria esterna del suo PSG, l'allenatore spagnolo ha vissuto a tutti gli effetti una bellissima serata che difficilmente scorderà, raccogliendo importanti e sentiti gesti di umanità, che confermano che il legame con il Barcellona ancora ad oggi va oltre il calcio e il campo di gioco.

Leggi anche
Francia, i convocati di Deschamps: novità Nkunku, ok anche Rabiot e Thuram
Chelsea, guarda Jackson: segna per il Bayern e lancia una frecciatina ai Blues

© RIPRODUZIONE RISERVATA