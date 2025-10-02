Ieri sera nella seconda notte di Champions League si è giocato in Spagna lo scontro tra Barcellona e PSG, che ha rievocato grandi ricordi, intrecciando i destini di calciatori e allenatori. La squadra francese guidata da Luis Enrique ha conquistato una vittoria di prestigio in un campo difficilissimo privo del suo attacco titolare. Per l’ex giocatore e tecnico del club catalano, si tratta del secondo successo fuori casa contro i blaugrana da tecnico parigino. Nonostante ciò, club e tifosi continuano a stimare l'attuale allenatore spagnolo per il suo passato a Barcellona.
L'OMAGGIO
Luis Enrique ringrazia il Barcellona: “Maglie all’asta e ricavato alla fondazione Xana”
L'omaggio dei tifosi del Barcellona e l'apprezzamento di Luis Enrique—
Successivamente al match di Champions League, l'allenatore spagnolo Luis Enrique ha apprezzato un gesto di cuore da parte dell'ex club. Il Barcellona infatti, ha ufficialmente deciso di mettere all'asta le maglie utilizzate dai giocatori per donare il ricavato raccolto alla Fondazione Xana, associazione creata dalla famiglia del tecnico dopo la perdita dell'amata figlia.
Per ringraziare l'omaggio del club blaugrana, l'allenatore ha voluto rispondere così: "Voglio ringraziare il Barcellona per il gesto di donare le loro maglie all’asta e raccogliere fondi per la Fondazione Xana. È un gesto bellissimo da parte del presidente e di tutto il club, non lo dimenticherò mai".
Oltre alla vittoria esterna del suo PSG, l'allenatore spagnolo ha vissuto a tutti gli effetti una bellissima serata che difficilmente scorderà, raccogliendo importanti e sentiti gesti di umanità, che confermano che il legame con il Barcellona ancora ad oggi va oltre il calcio e il campo di gioco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA