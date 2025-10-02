Ieri sera nella seconda notte di Champions League si è giocato in Spagna lo scontro tra Barcellona e PSG, che ha rievocato grandi ricordi, intrecciando i destini di calciatori e allenatori. La squadra francese guidata da Luis Enrique ha conquistato una vittoria di prestigio in un campo difficilissimo privo del suo attacco titolare. Per l’ex giocatore e tecnico del club catalano, si tratta del secondo successo fuori casa contro i blaugrana da tecnico parigino. Nonostante ciò, club e tifosi continuano a stimare l'attuale allenatore spagnolo per il suo passato a Barcellona.