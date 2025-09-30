Luis Enrique incontra il suo passato ed elogia Pedri, tra i pilastri del nuovo Barcellona targato Hansi Flick.

Lorenzo Maria Napolitano 30 settembre - 20:13

Il Barcellona ha iniziato la sua stagione nel migliore dei modi. La corazzata di Flick continua ad inanellare vittorie e gol, proseguendo il suo progetto nel segno della continuità rispetto a quanto mostrato l’anno scorso. Domani, il Barça giocherà il match più affascinante del suo inizio di stagione: in Champions League, contro il Paris Saint-Germain. Sarà l’occasione anche per riabbracciare uno che a Barcellona è ricordato e non poco, Luis Enrique. Il tecnico spagnolo, in conferenza stampa, ha rivelato le sue emozioni per il confronto con il suo passato ed ha anche elogiato Pedri, tra i migliori del Barça nelle ultime partite.

Le parole di Enrique su Pedri — “Pedri è come Harry Potter, spero che domani non porti la bacchetta”, ha detto Luis Enrique. “Il Barcellona, però, non è solo Pedri. Sono tutti i giocatori, dovremmo essere molto motivati per affrontare il Barça, molto bravo a gestire il pallone”. Parole al miele per il centrocampista spagnolo, che quest'anno pare aver presentato ufficialmente la sua candidatura come centrocampista più forte del mondo.

Il ringraziamento ad Al-Khelaifi — L’allenatore del Paris Saint-Germain, inoltre, ha voluto ringraziare pubblicamente il presidente Nasser al-Khelaïfi per la decisione di far scendere in campo i giocatori con una maglia speciale, sulla quale comparirà il nome della Fondazione Xana. La fondazione porta il nome della figlia dell'ex allenatore, scomparsa prematuramente a nove anni, e mira a sostenere i bambini colpiti da gravi malattie. "Desidero ringraziare il presidente per questo gesto straordinario. Inserire il nome della Fondazione Xana sulla maglia del PSG in un incontro così prestigioso è qualcosa di molto speciale. Abbiamo bisogno di visibilità per continuare ad aiutare le famiglie e i bambini, e questo ci dona una forza particolare. Non dimenticheremo mai questo gesto".