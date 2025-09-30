derbyderbyderby calcio estero Luis Enrique elogia Pedri: “È come Harry Potter, spero che non porti la bacchetta”

Le dichiarazioni

Luis Enrique elogia Pedri: “È come Harry Potter, spero che non porti la bacchetta”

Luis Enrique
Luis Enrique incontra il suo passato ed elogia Pedri, tra i pilastri del nuovo Barcellona targato Hansi Flick.
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Il Barcellona ha iniziato la sua stagione nel migliore dei modi. La corazzata di Flick continua ad inanellare vittorie e gol, proseguendo il suo progetto nel segno della continuità rispetto a quanto mostrato l’anno scorso. Domani, il Barça giocherà il match più affascinante del suo inizio di stagione: in Champions League, contro il Paris Saint-Germain. Sarà l’occasione anche per riabbracciare uno che a Barcellona è ricordato e non poco, Luis Enrique. Il tecnico spagnolo, in conferenza stampa, ha rivelato le sue emozioni per il confronto con il suo passato ed ha anche elogiato Pedri, tra i migliori del Barça nelle ultime partite.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Paris Saint-Germain (@psg)

Le parole di Enrique su Pedri

—  

Pedri è come Harry Potter, spero che domani non porti la bacchetta”, ha detto Luis Enrique. “Il Barcellona, però, non è solo Pedri. Sono tutti i giocatori, dovremmo essere molto motivati per affrontare il Barça, molto bravo a gestire il pallone”. Parole al miele per il centrocampista spagnolo, che quest'anno pare aver presentato ufficialmente la sua candidatura come centrocampista più forte del mondo.

Luis Enrique elogia Pedri: “È come Harry Potter, spero che non porti la bacchetta”- immagine 2
Pedri, 22 anni, centrocampista del Barcellona. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il ringraziamento ad Al-Khelaifi

—  

L’allenatore del Paris Saint-Germain, inoltre, ha voluto ringraziare pubblicamente il presidente Nasser al-Khelaïfi per la decisione di far scendere in campo i giocatori con una maglia speciale, sulla quale comparirà il nome della Fondazione Xana. La fondazione porta il nome della figlia dell'ex allenatore, scomparsa prematuramente a nove anni, e mira a sostenere i bambini colpiti da gravi malattie. "Desidero ringraziare il presidente per questo gesto straordinario. Inserire il nome della Fondazione Xana sulla maglia del PSG in un incontro così prestigioso è qualcosa di molto speciale. Abbiamo bisogno di visibilità per continuare ad aiutare le famiglie e i bambini, e questo ci dona una forza particolare. Non dimenticheremo mai questo gesto".

Leggi anche
Romario: “Giocare per l’Argentina o il Real? Argentina. Sono del Barcellona fino...
L’ex leggenda dell’Arsenal tifa Kairat: “Ogni sconfitta del Real Madrid è una...

© RIPRODUZIONE RISERVATA