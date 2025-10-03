Il brasiliano ha raccontato del suo amore mai sbocciato con i Red Devils e di come questo abbia molto influito sulle sue prestazioni

Mattia Celio Redattore 3 ottobre - 16:42

Tra Antony e il Manchester United non c'è mai stato amore. Arrivato all'Old Trafford nel 2022 per la cifra record di 95 milioni, il brasiliano ha mai dimostrato di valere tale somma tanto da essere considerato "il peggior acquisto della storia dei Red Devils". Tuttavia, in un'intervista rilasciata ad ESPN Brazil, l'attaccante ha dichiarato che il fallimento in Premier League non è stato tutto per colpa sua.

Antony e Red Devils, un amore mai sbocciato: "Neanche mi dicevano 'buongiorno'" — L'avventura di Antonyal Manchester United non è sarà certo da ricordare nella carriera dell'attaccante brasiliano. I 95 milioni spesi dai Red Devils per prelevarlo dall'Ajax nel 2022 si sono rivelati una spesa non andata a buon fine. Appena 12 reti in 96 presenze. Troppo poco. Anzi, negli anni passati all'Old Trafford Antony ha fatto parlare di se più per le questioni fuori che dentro il campo. Un amore mai sbocciato, frutto anche di una situazione non facile all'interno dello spogliatoio.

"Penso che ci sia stata un po' di mancanza di rispetto, anche un po' di maleducazione, senza che nessuno ti desse il buongiorno, il buon pomeriggio - ha dichiarato ad ESPN Brazil - Le questioni fuori dal campo hanno influenzato molto sulle mie prestazioni". Come ricordiamo, Antony nel 2023 è passato alla cronaca per violenza e minacce nei confronti dell'ex fidanzata, motivo per cui sia il Manchester United che la Nazionale Brasiliana hanno deciso di sospenderlo.

Quei giorni sembrano ormai alle spalle. L'arrivo in prestito al Betis Siviglia nello scorso gennaio è stato un vero toccasana per l'ex Red Devil. Grazie ai suoi 9 gol e 5 assist in 26 partite, il brasiliano ha conquistato l'affetto della tifoseria biancoverde tanto da chiedere personalmente di rimanere in Spagna. Cessione definitiva che è avvenuta a settembre per 22 milioni di euro: "La mia famiglia si è recata a Siviglia quattro o cinque giorni prima che l'accordo fosse finalizzato. Ho fatto affittare la casa. Avevo già parlato con loro, il mio cuore mi diceva di tornare al Betis".