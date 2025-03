Tutti pazzi per Antony al Betis, Isco lancia la raccolta fondi: “Aiutateci a farlo rimanere”

La richiesta del nativo di Malaga per far restare il brasiliano ancora un altro anno

Federico Grimaldi 31 marzo - 11:46

Simpatico siparietto nel post partita del derby di Siviglia, dove Isco ha chiesto ai propri tifosi di aiutare la squadra a tenere Antony. Il brasiliano è stato nuovamente protagonista ed ora sembra essere sempre più lontano dal mondo United.

Un crowdfunding per Antony — Isco ha lanciato un chiaro segnale al club ed ai tifosi. Se vogliono ambire a qualcosa di importante, bisognerà tenere i giocatori più forti. L'impatto di Antony con la maglia del Betis è stato a dir poco devastante: 4 gol e 4 assist in 12 partite, ma non solo. Il brasiliano è spesso risultato decisivo nei momenti cruciali delle partite ed infatti, i biancoverdi, non perdono una partita dal lontano 8 febbraio.

Da lì, solo vittorie. Sarà forse un caso, ma sicuramente la qualità di Antony ha aiutato la crescita della squadra. Dopo più di due mesi, sembrano essersene accorti in molti del suo talento, tra tutti Isco, che dopo la vittoria col Siviglia ha voluto elogiare il compagno brasiliano: "Abbiamo notato un cambiamento da quando è arrivato, ci porta molto. Dobbiamo fare crowdfunding perché resti almeno un altro anno". I tifosi non vorranno lasciar andare via Antony, ma sicuramente servirà un sacrificio da parte del Betis, ma a quanto è fissato il riscatto? Il prezzo non è stato fissato al momento del prestito, ma sicuramente sarà superiore ai 50 milioni di euro, visto l'esborso dello United per prenderlo dall'Ajax.

🚨🗣️ | Real Betis midfielder Isco:

"We need to do crowdfunding to bring Antony in!” 🤣❤️ pic.twitter.com/2yB0hGKLI9

La risalita del Betis — Sembrava un altro anno di mediocrità assoluta ed invece ci troviamo a fine marzo con una nuova sensazione. Il Betis sta riscrivendo la storia della propria stagione ed è pronta a fare il grande salto. L'inizio anno è stato complicato, forse anche per colpa di qualche malumore all'interno dello spogliatoio. Ma da gennaio la musica è cambiata. L'arrivo di Antonyha portato un'ondata nuova ed ha permesso al Betis di fare quello step in più, che gli serviva per poter competere in alto. Si trova a -6 dalla Champions ed in piena lotta per vincere la Conference. Insomma, del tutto inaspettato, ma ora è lecito sognare. L'arrivo in attacco di Cucho Hernandez ha, inoltre, tappato il buco enorme che si era creato dopo la cessione di Diao al Como ed ora, con questo Isco e questo Antony, nulla sembra essere precluso. Il derby vinto col Siviglia, dopo 7 anni dall'ultima volta, potrebbe dare quella spinta in più per affrontare questo finale di stagione al meglio.