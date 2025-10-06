L'ex allenatore dei Magpies, ha parlato ai microfoni di 'TalkSport' delle possibili ambizioni stagionali del club allenato da Howe

6 ottobre 2025

Alan Pardew, ex allenatore del Newcastle, ha parlato ai microfoni di 'TalkSport' del ruolino di marcia della squadra di Eddie Howe non proprio esaltante in questa stagione dopo quanto avvenuto nelle prime partite della nuova annata. Sì perché la squadra che gioca le sue gare in casa al St. James' Park non sta volando, ma si sta comunque riprendendo dopo un inizio non facilissimo e le parole di Pardew sono decisamente ambiziose.

Newcastle, un inizio a singhiozzo ma Pardew ci crede — Alan Pardew ha parlato così dei bianconeri in questa prima parte stagione: "Il Newcastle sta prendendo la velocità giusta e con Wissa potranno incrementare ancora di più la loro forza offensiva. Io penso assolutamente che la squadra di Howe sia in corsa per il titolo, che sia una delle contendenti per la vittoria della Premier League".

Pardew ha poi proseguito: "So che è una cosa molto difficile se uno va a vedere il momento attuale del Newcastle, ma continuo a ritenerli una vera e propria contender per il titolo. Quando vedo le altre squadre e do un'occhiata all'esperienza che ha accumulato Howe in un gruppo che si è formato nell'arco degli anni, penso che possano davvero farcela. In più, con il trofeo vinto la scorsa stagione si sono anche tolti un po' di pressione di dosso".

Pardew ha poi analizzato la rosa dei Magpies affermando come soltanto il centrocampo del Liverpool campione in carica sia migliore del Newcastle. Insomma, una grande investitura per una squadra che ora deve solo pensare a rimettere nei radar l'Arsenal di Mikel Arteta, in fuga al primo posto in classifica.