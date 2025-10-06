Un intervento eroico del difensore bosniaco ha evitato guai peggiori per l'attaccante dell'Arminia

Mattia Celio Redattore 6 ottobre - 17:09

Da oggi il mondo del calcio dovrà conoscere Nikola Katic. E non per un trofeo o per un gol da cineteca, ma per una cosa che vale molto più di tutto questo. Un salvataggio eroico. Attuale difensore dello Schalke 04, il giocatore bosniaco è stato grande protagonista per aver salvato la vita ad un avversario dopo un forte scontro con il portiere ex Liverpool Loris Karius.

Schalke 04, Nikola Katic vero eroe della giornata: ha salvato la vita ad un avversario — Nel calcio ci può stare la rivalità tra due squadre ma alla fine conta sempre il rispetto e questo Nikola Katic lo ha capito non bene. Alla perfezione. Durante la sfida tra Arminia Bielefeld e Schalke 04, valida per l'ottavo turno di 2.Bundesliga, al 73' lo stadio è rimasto gelato da un incidente che poteva avere gravi conseguenze. L'attaccante dell'Arminia, Joel Grodowski, ha subito un durissimo scontro con Loris Karius. L'ex estremo difensore del Liverpool, nel tentativo di respingere un cross, ha accidentalmente colpito il numero 11 avversario.

Lo scontro è stato così forte che il centravanti tedesco è rimasto a terra privo di sensi. Vendendo che l'avversario non dava segnali di reazione Katic non ci ha pensato un attimo ad intervenire e in un attimo ha tirato fuori la lingua del 27enne dalla sua gola impedendo conseguenze gravissime. Nel giro di qualche minuto Grodowski si è ripreso e, ovviamente, è stato sostituito. Non prima di abbracciare il difensore che lo ha salvato.

Il gesto, ovviamente, non è passato inosservato. Prima di tutto agli occhi dei tifosi locali i quali hanno applaudito il giocatore bosniaco: "Quando ho visto Grodowski sdraiato a terra mi sono precipitato subito al suo fianco - ha dichiarato il 28 enne - È stata una reazione naturale per me. Anche se tutti vogliamo vincere, la salute viene prima di tutto. Ci sono cose più importanti nella vita del calcio". Partita che, alla fine, è terminata 2-1 per lo Schalke 04, risultato che è passato in secondo piano dopo il gesto eroico di Katic.