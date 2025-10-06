Sconfitta pesante e perdita del primato in classifica. Dopo il duro ko contro il Siviglia, il secondo consecutivo dopo quello in Champions contro il PSG, il Barcellonaè costretto nuovamente ad inseguire il Real Madrid. Le 4 reti incassate contro la squadra di Matias Almeyda hanno riportato i blaugrana sulla terra. E' vero che mancava Lamine Yamal, ma la sua assenza non giustifica la prestazione da incubo degli uomini di Hans Flick. Il fatto curioso è, inoltre, che il Barça ha subito 4 reti nella stessa partita un anno preciso dopo dall'ultima volta.