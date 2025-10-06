Sconfitta pesante e perdita del primato in classifica. Dopo il duro ko contro il Siviglia, il secondo consecutivo dopo quello in Champions contro il PSG, il Barcellonaè costretto nuovamente ad inseguire il Real Madrid. Le 4 reti incassate contro la squadra di Matias Almeyda hanno riportato i blaugrana sulla terra. E' vero che mancava Lamine Yamal, ma la sua assenza non giustifica la prestazione da incubo degli uomini di Hans Flick. Il fatto curioso è, inoltre, che il Barça ha subito 4 reti nella stessa partita un anno preciso dopo dall'ultima volta.
Spagna
Barcellona, un anno dopo l’incubo si ripete: i blaugrana non prendevano 4 reti dal settembre 2024
Barcellona, un anno dopo i blaugrana subiscono 4 reti in una partita: magia finita o solo un black out?—
La pesante sconfitta del Barcellona a Siviglia è stato di certo la sorpresa dell'ottavo turno della Laliga. La squadra di Hans Flick si vede così scavalcare dal Real Madrid che si riprende la vetta della classifica a +2 sui blaugrana. Ora con la sosta delle Nazionali, i catalani possono recuperare energie in vista del prossimo turno. La batosta al Pizjuan, curiosamente, arriva precisamente un anno dopo dall'ultima volta che il Barça subì un poker nella stessa partita. Guarda caso, era sempre nell'ottavo turno di campionato, il 28 settembre 2024, all'El Sadar contro l'Osasuna.
La sfida, come ricordiamo, terminò 4-2 per i padroni di casa con i catalani sempre costretti ad inseguire. Dopo il doppio vantaggio dei Rojillos con le reti di Budimir e Zaragoza, i blaugrana accorciarono le distanze con Pau Victor, ma il secondo gol di Budimir e il poker firmato da Bretones chiusero di fatto la partita. Inutile alla fine il gol di Lamine Yamal. Una sceneggiatura relativamente simile a quella di ieri pomeriggio a Siviglia.
I catalani non perdevano in campionato, inoltre, dalla penultima giornata della scorsa stagione, quando avevano già il titolo in tasca. L'ultimo ko, infatti, risaliva allo scorso 18 maggio quando la squadra di Flick perse in casa per 2-3 contro il Villarreal. Dopo la sosta, il Barcellona tornerà in campo sabato 18 ottobre contro il Girona, sfida importante per ripartire immediatamente.
