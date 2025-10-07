derbyderbyderby calcio estero Paura per Aguerd: tifoso gli chiede una foto e poi lo aggredisce all’aeroporto di Marsiglia

Paura per Aguerd: tifoso gli chiede una foto e poi lo aggredisce all'aeroporto di Marsiglia

L'incidente è avvenuto nell'area Vip dello scalo marsigliese e il giocatore non ha ancora esposto denuncia in attesa di comprendere di più sull'accaduto.
Il difensore marocchino Nayef Aguerd è stato aggredito all'aeroporto di Marsiglia domenica sera. Il giocatore allenato da De Zerbi stava aspettando l'aereo per il Marocco, quando è stato avvicinato da uno sconosciuto per una foto. L'individuo ha poi cercato di colpire il calciatore ma è stato prontamente fermato dalle Forze dell'Ordine aeroportuali. Aguerd non ha potuto esporre subito denuncia per la partenza del suo volo ma è probabile lo faccia in un secondo momento.

Marsiglia, chiede un selfie ad Aguerd e poi tenta di colpirlo in volto

Per Aguerd doveva essere una giornata di routine quella di domenica sera in vista della sosta Nazionali. Terminati gli impegni con il Marsiglia, il difensore era pronto a partire per il Marocco in vista delle partite contro Bahrein e Repubblica del Congo. In attesa del volo, si stava rilassando nella sala Vip dell'aeroporto quando un uomo gli si è avvicinato per chiedere una foto. Nulla di strano fin qui, ma le cose hanno preso una brutta piega all'improvviso.

Nayef Aguerd quando giocava con il West Ham. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

Secondo quanto informa BFM Marseille Provence, l'uomo ha cominciato ad alzare la voce senza un motivo per poi provare a colpire in volto Aguerd. Il pronto intervento della sicurezza della sala Vip e della polizia aeroportuale hanno evitato che la situazione potesse ulteriormente degenerare. Il difensore del Marsiglia non ha voluto subito denunciare l'uomo, anche perché il volo era prossimo a partire, ma è probabile che lo possa fare con più calma una volta tornato in Francia.

Nayef Aguerd e Hakim Ziyech con la maglia del Marocco. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

Il Marocco è già certo della partecipazione ai Mondiali del 2026. I Leoni dell'Atlante hanno dominato il gruppo E delle qualificazioni, vincendo per ora tutte e 7 le partite giocate. Quella con la Repubblica del Congo è l'ultima prima dell'impegno in Coppa d'Africa tra dicembre e gennaio. Durante questo periodo, Aguerd non sarà alle disponibilità di De Zerbi e del Marsiglia.

