Papin esalta il Marsiglia di De Zerbi: “Non vedevo un OM così da tempo”

Luca Paesano Redattore 24 settembre - 17:23

La grande notizia dell'ultimo weekend calcistico è stata sicuramente la caduta del PSG sul campo del Marsiglia. Una vera e propria impresa per gli uomini di Roberto De Zerbi, che grazie all'1-0 firmato dall'autogol di Marquinos in apertura di gara sono riusciti a mettere fine ad un digiuno durato 14 anni di fronte al proprio pubblico. È stata dunque una serata eroica per l'OM, che rimedia così ai passi falsi d'inizio stagione e accorcia le distanze dai parigini.

Marsiglia, l'ex Papin: "Non vedevo una squadra così da tempo" — A tessere le lodi del Marsiglia è intervenuto anche Jean-Pierre Papin, icona del calcio francese e leggenda proprio dell'OM, con cui ha giocato 275 partite e segnato 182 gol tra il 1986 e il 1992. L'ex attaccante, passato anche per la Serie A con la maglia del Milan, ha elogiato e sottolineato la grande prestazione offerta dalla squadra di Roberto De Zerbi ai microfoni di RMC: "Non vedevo l’OM giocare così da tempo, con tanta voglia, intensità, serietà e forza fisica. Alcuni giocatori mi hanno impressionato. Nella ripresa il PSG ha cercato di controllare il gioco, ma il Marsiglia non ha mai mollato".

L'OM ha avuto la fortuna di riuscire a trovare subito il gol del vantaggio, sfruttando un altro giro a vuoto di Lucas Chevalier. Poi ha retto con grande intensità la risalita del PSG, che orfano del fresco Pallone d'Oro Ousmane Dembélé non è riuscito a riprendere in mano la partita e il punteggio. E ora c'è subito una gran bagarre in testa, con i parigini che sono stati affiancati in vetta (a 12 punti) da Monaco, Lione e Strasburgo. Poco dietro il Lille a 10 punti, prima proprio del Marsiglia e del Lens a quota 9.